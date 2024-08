Здоровое питание как инструмент экономии: пути снижения затрат на здравоохранение в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В России ежегодные затраты на лечение только сахарного диабета второго типа составляют больше 500 млрд рублей. Продвижение программ здорового питания может снизить нагрузку на систему здравоохранения и увеличить продолжительность жизни. К таким выводам пришли экономисты из НИУ ВШЭ, проанализировав мировой опыт участия государства в популяризации здорового образа жизни. Несбалансированный рацион и любые нарушения питания (как голод, так и переедание) вредят здоровью, что увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и общественные издержки. По оценке Всемирного банка, страны с низким и средним доходом суммарно теряют в год до 100 млрд долларов в виде медицинских расходов и снижения производительности из-за заболеваний, связанных с употреблением некачественной и нездоровой пищи. Похожие проблемы наблюдаются и в России: по данным исследования, проведенного в 2016 году, затраты только на лечение диабета второго типа, развивающегося в 70% случаев из-за переедания и дисбаланса рациона, составляют почти 1% годового ВВП. Доцент факультета экономических наук ВШЭ Наталья Хоркина вместе с научным сотрудником Лаборатории экономических исследований общественного сектора ЦФИ ВШЭ Кристиной Четаевой и студенткой факультета экономических наук Александрой Шпеко изучили передовой опыт зарубежных стран в продвижении программ здорового питания и подготовили на их основе рекомендации для России. Всего можно выделить три метода увеличения популярности потребления здоровых продуктов: просветительскую деятельность, экономические меры и административное регулирование. При этом каждый из способов можно применять как на государственном, так и на региональном уровне. По оценкам авторов, наиболее эффективно действует сочетание повышенного налогообложения вредных продуктов и одновременная выплата субсидий производителям и потребителям здоровой пищи. Так, в странах Западной Европы введение акциза на сладкие газированные напитки в размере 10% и 20% приводит к снижению их потребления на 12% и 15%, что позволяет уменьшить издержки системы здравоохранения на 17 млрд долларов. А в Мексике введение такого налога позволило сэкономить 4 доллара на каждый затраченный на администрирование программы доллар. В 2023 году такой акциз был введен и в России, в результате во многих напитках содержание сахара снизилось в 2 раза. Субсидирование производителей полезных продуктов и стимулирование предложения на рынке полезного питания также могут стать действенным инструментом. Например, в Сингапуре ввели конкурсную систему поддержки производителей. Страна потратила на программу 35 млн долларов, эта сумма была распределена между 100 компаниями. В дальнейшем их продукция была использована более чем в 10 000 заведений питания и торговли. Только в 2022 году благодаря этому в стране было приготовлено более 200 млн порций, содержащих полезные для здоровья ингредиенты. Кроме того, может помочь и поддержка отдельных категорий населения. Например, субсидирование горячих обедов в школах и введение бесплатного школьного питания для учащихся из многодетных семей, сирот и других уязвимых групп населения. Позитивно могут сказаться и административные меры. Так, в английском городе Гейтсхеде местные власти ввели запрет на размещение предприятий фастфуда вблизи школ и в районах с высоким уровнем детского ожирения. В результате за 4 года в городе на 14% сократилась доля предприятий общественного питания с вредной пищей. В Лос-Анджелесе меры по запрету открытия новых точек фастфуда привели к снижению доли лиц с ожирением на 3% и уменьшению доли больных диабетом на 2% в течение 7 лет после введения запрета. Многие страны Южной Америки ввели маркировку продуктов питания с информацией о высокой калорийности и последствиях употребления такой пищи для здоровья. В Чили до 50% населения изменили свои пищевые привычки после введения такой маркировки, а в Уругвае потребление сладких газированных напитков снизилось на 24%.

Такие меры подталкивания показывают высокую эффективность и могут быть использованы и в России. По мнению авторов, одним из методов может стать система маркировки продуктов «Светофор». Она цветом информирует покупателей о питательных веществах и вредности продуктов: красные — вредные, зеленые — полезные, желтые — обладающие и теми и другими свойствами. «Это эффективный и интуитивно понятный способ помочь людям принимать осознанные решения относительно продуктов питания, которые они покупают, что особенно важно для молодых людей, чьи пищевые привычки еще только формируются. Так, проведенные в Эквадоре исследования показали, что использование данной маркировки способно стимулировать детей и подростков к потреблению полезных для здоровья продуктов. Ученые из Японии зафиксировали значительно более здоровый выбор блюд студентами после отображения этикеток по типу “Светофор” в предлагаемом для ужина меню. В России цветовая маркировка “Светофор” — пока добровольный и не очень распространенный проект», — комментирует научный сотрудник Лаборатории экономических исследований общественного сектора ЦФИ ВШЭ Кристина Четаева.

В России уже действуют многие из описанных мер. Например, к полезным продуктам питания, таким как мясо, молочные продукты, овощи, ягоды, уже применяется пониженная ставка НДС 10%. А на фастфуд ставка, наоборот, была повышена до 20%. В 2024 году на субсидии фермерским хозяйствам будет направлено до 8 млрд рублей. Тем не менее исследователи рекомендуют продолжать политику продвижения программ здорового питания. «Субсидии продавцам полезных для здоровья продуктов, дополнительное финансирование горячих обедов в школах и предоставление льгот работодателям, которые обеспечивают сотрудникам сбалансированное питание, может стать главным инструментом для продвижения здорового питания в России. Кроме того, следует продолжить дифференциацию косвенных налогов на отдельные группы продуктов питания по образцу введенного в 2023 году акциза на сладкие газированные напитки, сделать более доступной и понятной систему маркировки продуктов. Результатом такой политики может стать существенное сокращение нагрузки на систему здравоохранения», — отметила доцент факультета экономических наук ВШЭ Наталья Хоркина.

