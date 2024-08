Дмитрий Чернышенко: Многодневная велогонка «Две столицы» пройдёт 14–18 сентября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Под председательством Заместителя Председателя Правительства Дмитрия Чернышенко состоялось совещание, посвящённое подготовке и проведению многодневной велогонки «Две столицы».

В нём приняли участие Министр спорта Михаил Дегтярёв, руководитель проекта АНО «Гонка героев», президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, руководители органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей, а также представители Минфина, МВД и других заинтересованных организаций.

Участники совещания представили концепцию многодневной велогонки «Две столицы» в 2024 году и обсудили подготовку к её проведению в различных субъектах.

«Президент Владимир Путин поставил цель, чтобы к 2030 году не менее 70% граждан страны регулярно занимались спортом. Важный вклад в её достижение вносит развитие массовых спортивных мероприятий. Одно из знаковых событий – многодневная велогонка “Две столицы„ – запланировано к проведению уже в сентябре этого года. В России с января по июль уже состоялось более 7 тыс. спортивных мероприятий. Велогонка “Две столицы„ пополнит это число и объединит спортсменов из разных регионов страны», – подчеркнул председатель оргкомитета Дмитрий Чернышенко.

В ходе мероприятия Министерство спорта сообщило о предложении включить велогонку в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Соответствующий проект уже направлен в Минкультуры.

«Многодневная велогонка “Две столицы„ включена в единый календарный план Минспорта России на 2024 год и пройдёт с 14 по 18 сентября по маршруту Москва – Санкт-Петербург в четыре этапа с протяжённостью около 450 км (Москва, Волоколамск, Тверь, Великий Новгород, Луга, Санкт-Петербург). Минспорт России совместно с Федерацией велосипедного спорта России и АНО “Физкультурно-спортивный центр «Гонка героев»„ разработали и утвердили положение о велогонке и разработали концепцию проведения её этапов с численностью участников до 200. Маршрут и концепция проведения велогонки исключают использование загруженных трасс М-10 и М-11 и согласованы со всеми субъектами Российской Федерации, по территории которых пройдёт маршрут», – отметил Михаил Дегтярёв.

