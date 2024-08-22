Гайд для первокурсников НГУ: все необходимое в одном месте

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Дорогие первокурсники!
Для удобства мы собрали все необходимые материалы, которые могли бы пригодиться вам в первое время в университете.
Памятника для первокурсника – здесь вся информация о том, что может пригодиться на первых порах: об общежитиях, учебном процессе, карта нового корпуса НГУ и многое другое:
https://education.nsu.ru/freshmen/
Ссылки на группы в ВК с самой важной и актуальной информацией для всех студентов и учащихся отдельных институтов и факультетов:
https://vk.com/nsu24 – Официальная группа НГУ
https://vk.com/club57784686 – Официальная группа не только для 1 курса ГИ НГУ
Институты:
https://vk.com/ih_nsu – Гуманитарный институт
https://vk.com/nsumedic – Институт медицины и психологии, “Лечебное дело”
https://vk.com/fpnsu – Институт медицины и психологии, “Психология”
https://vk.com/nsu_philosophy – Институт философии и права, “Философия”
https://vk.com/club209354251 – Институт философии и права, “Юриспруденция”
https://vk.com/mir_nsu – Институт интеллектуальной робототехники
Факультеты:
https://vk.com/public195562772 – Факультет естественных наук
https://vk.com/club1950 – Физический факультет
https://vk.com/mmfnsu – Механико-математический факультет
https://vk.com/engineering_school_nsu – Профиль «Инженерная школа» ММФ
https://vk.com/isslgruppa – Профиль «Исследовательская группа фундаментальной математики» ММФ
https://vk.com/ggdclub – Геолого-геофизический факультет
https://vk.com/club3985 – Экономический факультет
https://vk.com/nsu_fit – Факультет информационных технологий
Для тех, кто еще недавно был абитуриентом:
https://vk.com/nsuabiturient – Официальная группа “Абитуриенты НГУ”
https://vk.com/ffnsuabiturient – Физический факультет НГУ для абитуриентов
https://vk.com/mmfenroll – Механико-математический факультет абитуриенту
https://vk.com/ggf_nsu – Геолого-геофизический факультет абитуриенту
https://vk.com/nsu_fit_abiturient – Факультет информационных технологий абитуриенту
https://vk.com/abiturient_ef_nsu – Экономический факультет абитуриенту
https://vk.com/ef_nsu_mag – Экономический факультет абитуриенту (магистратура)
https://vk.com/public195897202 – Консультационная группа ИМПЗ Лечебное дело
https://vk.com/gumanitariinsu – Гуманитарный институт НГУ для абитуриентов
https://vk.com/fjnsu – Журналистика в НГУ – абитуриентам
Надеемся, что памятка поможет вам и адаптация в университете пройдёт проще и быстрее! Успехов!
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/gayd-dlya-pervokursnikov-ngu-vse-neobkhodimoe-v-odnom-meste-/