Гайд для первокурсников НГУ: все необходимое в одном месте

Для удобства мы собрали все необходимые материалы, которые могли бы пригодиться вам в первое время в университете.

Памятника для первокурсника – здесь вся информация о том, что может пригодиться на первых порах: об общежитиях, учебном процессе, карта нового корпуса НГУ и многое другое:

https://education.nsu.ru/freshmen/

Ссылки на группы в ВК с самой важной и актуальной информацией для всех студентов и учащихся отдельных институтов и факультетов:

https://vk.com/nsu24 – Официальная группа НГУ

https://vk.com/club57784686 – Официальная группа не только для 1 курса ГИ НГУ

Институты:

https://vk.com/ih_nsu – Гуманитарный институт

https://vk.com/nsumedic – Институт медицины и психологии, “Лечебное дело”

https://vk.com/fpnsu – Институт медицины и психологии, “Психология”

https://vk.com/nsu_philosophy – Институт философии и права, “Философия”

https://vk.com/club209354251 – Институт философии и права, “Юриспруденция”

https://vk.com/mir_nsu – Институт интеллектуальной робототехники

Факультеты:

https://vk.com/public195562772 – Факультет естественных наук

https://vk.com/club1950 – Физический факультет

https://vk.com/mmfnsu – Механико-математический факультет

https://vk.com/engineering_school_nsu – Профиль «Инженерная школа» ММФ

https://vk.com/isslgruppa – Профиль «Исследовательская группа фундаментальной математики» ММФ

https://vk.com/ggdclub – Геолого-геофизический факультет

https://vk.com/club3985 – Экономический факультет

https://vk.com/nsu_fit – Факультет информационных технологий

Для тех, кто еще недавно был абитуриентом:

https://vk.com/nsuabiturient – Официальная группа “Абитуриенты НГУ”

https://vk.com/ffnsuabiturient – Физический факультет НГУ для абитуриентов

https://vk.com/mmfenroll – Механико-математический факультет абитуриенту

https://vk.com/ggf_nsu – Геолого-геофизический факультет абитуриенту

https://vk.com/nsu_fit_abiturient – Факультет информационных технологий абитуриенту

https://vk.com/abiturient_ef_nsu – Экономический факультет абитуриенту

https://vk.com/ef_nsu_mag – Экономический факультет абитуриенту (магистратура)

https://vk.com/public195897202 – Консультационная группа ИМПЗ Лечебное дело

https://vk.com/gumanitariinsu – Гуманитарный институт НГУ для абитуриентов

https://vk.com/fjnsu – Журналистика в НГУ – абитуриентам

Надеемся, что памятка поможет вам и адаптация в университете пройдёт проще и быстрее! Успехов!

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/gayd-dlya-pervokursnikov-ngu-vse-neobkhodimoe-v-odnom-meste-/

