Встреча состоялась в рамках официального визита Премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Россию.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый господин Ли Цян! Уважаемые коллеги!

Приветствую Вас и всех членов представительной китайской делегации в Москве. Уверен, что сегодняшняя 29-я регулярная встреча глав правительств России и Китая пройдёт в традиционно тёплой и деловой атмосфере.

Российско-китайские отношения, как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин, переживают наилучший период в своей истории. Они опираются на прочную основу добрососедства, равноправия, взаимного уважения интересов друг друга.

Наше всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие особенно важно в ситуации, когда формируются контуры нового мироустройства. В этих условиях связка Россия – Китай выступает мощным стабилизирующим фактором, способствует росту экономик обеих стран, повышению качества жизни граждан.

В мае в Пекине наши лидеры, Владимир Владимирович Путин и Си Цзиньпин, приняли Совместное заявление, в котором определили стратегические договорённости о дальнейшем продвижении нашего практического сотрудничества. И задача правительств, наша с Вами, уважаемый господин Ли Цян, обеспечить реализацию всех решений, которые были приняты нашими лидерами на годы вперёд.

Необходимая база для этого есть. В прошлом году российско-китайский товарооборот увеличился на 23%, достиг очередного рекорда, превысив 20 трлн рублей, или 1,6 трлн юаней.

Укрепляется энергетическое партнёрство. У России лидирующие позиции по экспорту нефти в Китай. В скором времени выйдем на первое место по природному газу. На хорошем уровне поставки угля. Продвигается совместная работа в мирном атоме. Обсуждаем условия новых масштабных инициатив.

Активно развиваем и промышленную кооперацию. Есть совместные проекты в авиа- и автомобилестроении, добывающей и газохимической отраслях, металлургии. Мы намерены расширять обмены в наукоёмких областях, таких как космос, сквозные технологии, искусственный интеллект. Объединив богатый научный потенциал России и производственные, технологические возможности Китая, уверен, мы можем достигнуть больших успехов.

Нацелены также на увеличение поставок сельхозтоваров на китайский рынок. Благодаря проведению выставки «Сделано в России» граждане Китая смогли детально познакомиться с нашей продовольственной продукцией, оценить её качество.

Для дальнейшего наращивания экономического взаимодействия надо продолжать выстраивать надёжные транспортно-логистические коридоры, совместно использовать возможности Северного морского пути.

Безусловным приоритетом считаем укрепление гуманитарных связей. Растёт число участников образовательных обменов. Мы последовательно расширяем наше межвузовское сотрудничество. В России китайский язык изучает свыше 90 тысяч школьников и студентов. В прошлом году количество туристических поездок между нашими странами превысило миллион человек. К концу декабря рассчитываем удвоить этот показатель. Всё это помогает нашим гражданам больше общаться, дружить и лучше понимать друг друга.

Уважаемые коллеги!

Мы находимся в непростых внешних условиях. Страны Запада под надуманными предлогами применяют нелегитимные санкции, проще говоря – методы недобросовестной конкуренции. Пытаются сохранить своё глобальное доминирование, сдержать экономический и технологический потенциал России и Китая. Но, как говорят наши китайские друзья, «кто идёт по пути справедливости, у того много помощников».

Поэтому важно сконцентрировать усилия на защите наших общих интересов, построении многополярного мироустройства, наращивать координацию на международных площадках.

Сегодня у нас содержательная повестка. Рассчитываю, что мы выйдем на конкретные решения, которые придадут дополнительный импульс развитию всеобъемлющего и многопланового российско-китайского сотрудничества.

Передаю Вам слово, уважаемый господин Ли Цян.

Продолжение следует…

