21.08.2024 Pozytywna opinión KWRiST o proyecto ustawy o reforma financiera JST

21 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRIST) z udziałem ministra finansów Andrzeja Domańskiego y viceministro Hanny Majszczyk.

KWRiST pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy.

Po wprowadzeniu nowej ustawy dochody JST wzrosną w 2025 r. o 24,8 mld zł w stosunku do obowiązującego systemu.

W perspektywie najbliższej dekady dochody JST wzrosną o ponad 345 mld zł.

Strona samorządowa pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jego systemowe rozwiązania uznając, że będzie to istotny krok w naprawie finansów samorządowych.

Ministro de finanzas Andrzej Domański zapowiedział:

zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej dla samorządów o 700 millones de PLN. Środki tej rezerwy mogą zostać przeznaczone na realizację postulatów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opieki społecznej i pieczy zastępczej;

waloryzację tzw. „kwoty uzupełniającej” dla samorządów, przewidzianej w projekcie ustawy o dochodach. W tym zakresie wspólnie ze stroną samorządową zostanie wypracowany odpowiedni mechanizm;

dokonanie już w 2026 r. przeglądu funkcjonowania reformy finansów samorządowych bazując na doświadczeniach roku 2025;

przedłużenie do końca 2029 roku obowiązywania złagodzonych obecnie reguł fiskalnych dla jednostek samorządu terytorialnego ujętych w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych;

powołanie wspólnie z MSWiA specjalnego zespołu, który zajmie się przeglądem zadań zleconych i ich standaryzacją.

Ministro Domański zadeklarował jednocześnie przekazanie jeszcze w tym roku dodatkowych 10 mld zł dla jednostek samorządu terytorialnego. Zaznaczył, że niezwykle istotne jest, aby finanse samorządów były silne, a jednostki samorządu terytorialnego odzyskały swoją sprawczość, także w kontekście prowadzonych działań inwestycyjnych.

Najważniejsze założenia reformy finansów jednostek samorządu terytorialnego:

wzmocnienie i ustabilizowanie finansów JST poprzez zwiększenie ich dochodów własnych;

każdy samorząd będzie miał zagwarantowane wyższe dochody niż obecnie, tj. nie mniej niż 4% ale nie więcej niż 10 proc.;

zmniejszenie wpływów zmian podatkowych na dochody podatkowe JST;

dochody podatników będą podstawą naliczania dochodów JST z udziału w PIT i CIT. Dochody JST nie będą zależały od zmian w systemie podatkowym, ale od tego, jakie dochody mają mieszkańcy;

do bazy naliczania dochodów JST z udziału w PIT i CIT będą wliczane dochody z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych;

naliczanie potrzeb finansowych samorządów (takich jak potrzeby wyrównawcze, potrzeby oświatowe, potrzeby rozwojowe, potrzeby ekologiczne, potrzeby uzupełniające), zamiast obecnych części subwencji ogólnej;

wydzielenie miast na prawach powiatu jako oddzielnej kategorii JST.

