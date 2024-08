Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока Предыдущая новость Следующая новость Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В повестку вошли вопросы реализации мероприятий в рамках планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов.

«Мы проводим очередное заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Сегодня обсудим изменения, вносимые регионами в планы социального развития центров экономического роста, в том числе мероприятия по созданию инфраструктуры ТОР, строительство объектов в рамках дальневосточной концессии, обустройство туристических троп», – открыл заседание Юрий Трутнев.

Обсуждалось дополнительное распределение единой президентской дальневосточной субсидии для мероприятий в рамках планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов. Ранее президиумом Правительственной комиссии на мероприятия единой президентской дальневосточной субсидии были одобрены бюджетные ассигнования на 2025 год в размере 28,3 млрд рублей. «Минвостокразвития России продолжит финансировать объекты мастер-планов как по механизму дальневосточной концессии, так и прямым финансированием, будет реализовывать отдельные проекты по поручению Председателя Правительства России Михаила Владимировича Мишустина – создавать современные мастерские в учреждениях среднего профессионального образования, центры креативных индустрий», – отметил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На заседании согласовано распределение остатков средств единой президентской дальневосточной субсидии в размере 3,9 млрд рублей на 2025 год на проекты мастер-планов в рамках дальневосточной концессии и мероприятия по обустройству туристских троп. Кроме того, дополнительные средства будут направлены на мероприятия по созданию инфраструктуры территорий опережающего развития.

В рамках механизма дальневосточной концессии одобрены предложения трёх дальневосточных регионов – Хабаровского края, ЕАО и Забайкалья. В Хабаровске в рамках создания речного фасада, входящего в долгосрочный план развития Хабаровской агломерации, появятся набережная, велопешеходные дорожки, обзорная площадка, амфитеатр, общественный центр, наземная парковка и будет проведено берегоукрепление. Набережная соединит строящийся Дальневосточный художественный музей и новый район города «Городская гавань».

Поддержаны заявки Еврейской автономной области – проекты, входящие в долгосрочный план развития Биробиджана. Согласовано строительство нового моста через реку Биру, который соединяет две части города Биробиджана. Сейчас инфраструктура действующего моста также используется для теплоснабжения, под ним смонтирована теплотрасса для снабжения 20 тысяч жителей южной части города, а также обеспечения нового жилищного строительства. Мост построен в 1962 году, движение по нему ограничено. Старый мост будет демонтирован, будет построен новый мост длиной 350 м, созданы подъездные пути, проведены берегоукрепительные работы. Ещё одно предложение ЕАО связано со строительством транспортного коридора от федеральной трассы «Амур» до мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян. Будет построено 9 км автодороги, три путепровода, в том числе через Транссиб и железнодорожную ветку до мостового перехода, а также мост через реку Икуру.

Забайкалье получит из федерального бюджета дополнительное финансирование проекта по системе освещения Читы. Ввод в эксплуатацию освещения планируется в этом году.

Дополнительно заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков представил информацию о реализации других проектов с помощью механизма дальневосточной концессии. «По поручению Президента России совместно с Минэкономразвития России работаем над созданием ИНТЦ на острове Русский. За счёт средств госпрограммы Минэкономразвития профинансирована разработка проектно-сметной документации для создания научной инфраструктуры для развития на Дальнем Востоке биомедицины, биотехнологий, морской инженерии, информационных технологий. Документация направлена на госэкспертизу. Планируются к созданию четыре научно-образовательных комплекса, а также будет разработана программа для привлечения учёных на Дальний Восток в ИНТЦ на остров Русский», – рассказал он.

Предложения по созданию инфраструктуры туристских троп на территории ДФО озвучил статс-секретарь – заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков. Проекты отбирались на конкурсной основе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом Российской Федерации, и в рамках поручения, данного Председателем Правительства. В целях отбора заявок Минвостокразвития были утверждены рекомендации по подготовке проектов по обустройству туристских маршрутов (троп), в соответствии с которыми регионы представили свои проекты. Рекомендации включали в себя порядка 40 критериев, которым должны соответствовать проекты, в том числе по охвату населения и туристов, наличию соответствующего вида разрешённого использования земельных участков, объектов природного и исторического показа, комфортной сопутствующей инфраструктуры, возможности всесезонного использования троп, привлечению внебюджетных средств в реализацию проекта. В целях организации работы по отбору лучших проектов приказом Минвостокразвития создан Экспертный совет, который возглавил Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В состав Экспертного совета вошли представители федеральных органов исполнительной власти, эксперты АСИ, специалисты в области тропостроения, архитекторы и сотрудники других заинтересованных организаций. Из представленных дальневосточными регионами предложений было отобрано 18 проектов, включая четыре туристские тропы на Камчатке и в Забайкалье, по две в Бурятии, Приморье, Хабаровском крае, по одной в Приамурье, Магаданской области, в Якутии и на Чукотке. В результате реализации представленных проектов планируется создать и обустроить 118,2 км троп. До конца года регионами будет разработан детальный проект с уточнёнными сметными параметрами.

О создании инфраструктуры территорий опережающего развития в рамках планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов доложил первый заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Он напомнил, что в 2022 и 2023 годах бюджетам субъектов выделено более 10 млрд рублей на создание инфраструктуры ТОР. Замминистра представил предложения по перераспределению средств между существующими мероприятиями трёх субъектов ДФО (Амурской области, Бурятии и Камчатского края) и выделению дополнительного финансирования в 2025–2027 годах в объёме 18,3 млрд рублей для четырёх регионов – Амурской области, Камчатки, Забайкалья и Хабаровского края.

По итогам обсуждения Амурской области одобрено дополнительное финансирование ранее принятых обязательств по реконструкции водозабора «Северный» (программа «Дальневосточный квартал») и созданию инфраструктуры на перспективной площадке «Ровное» (ТОР «Амурская»), расположенной около трансграничного мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ. Для Камчатского края поддержано дофинансирование создания центра военно-спортивной подготовки «Воин» и строительство системы снабжения термоминеральными водами для проектов резидентов площадки ТРК «Зеленовские озерки» (ТОР «Камчатка»), за счёт перераспределения средств поддержана реализация двух этапов строительства внутриплощадочных сетей ТРК «Паратунка» и подключение в 2025–2026 годах энергопринимающих устройств резидентов ТОР. Дополнительное финансирование получит Забайкалье на реализацию программы «Дальневосточный квартал» и строительство объектов инфраструктуры складского комплекса «Вайлдберриз». Дополнительные средства предоставят Хабаровскому краю на строительство двух производственно-административных зданий площадки «Парус» (ТОР «Хабаровск»), реализацию программы «Дальневосточный квартал» и создание инженерной и транспортной инфраструктуры на площадке «Ракитное». Поддержана реализация двух новых мероприятий в с. Выдрино (Бурятия) по капитальному ремонту автомобильной дороги и поставке сливной станции для очистных сооружений за счёт перераспределения средств с другого проекта.

На заседании обсуждалась реализация комплекса мер поддержки производителей товаров в рамках ТОР «Патриотическая». «Благодаря разработанной нами преференциальной оболочке на Дальнем Востоке уже реализуется 20 проектов. На фронт поставляются собранные на Дальнем Востоке беспилотники, багги, антидроновые ружья, тепловизионные прицелы, бронежилеты и многое другое, спасающее жизни нашим бойцам и приближающее нашу победу», – подчеркнул Юрий Трутнев. По итогам обсуждения поддержку получили новые проекты.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52430/

MIL OSI