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Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего oka

Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего oka

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Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего oka

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание презид иума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В повестку вошли вопросы реализации мероприятий в рамках планов социального развития центров экономического роста regiones.

«Мы проводим очередное заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего ca. Сегодня обсудим изменения, вносимые регионами в planы социального развития центров экономического роста, в том числе мероприятия созданию инфраструктуры ТОР, строительство объектов в рамках дальневосточной концессии, обустройство туристических trop», – открыл з аседание Юрий Трутнев.

Обсуждалось дополнительное распределение единой президентской дальневосточной субсидии для мероприятий в рамках социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов. Ранее президиумом Правительственной комиссии на мероприятия единой президентской дальневосточной субсидии были одобрены La asignación para 2025 fue de 28,3 millones de rublos. «Минвостокразвития России продолжит финансировать объекты мастер-planov как по механизму дальневосточной концессии, так и прямым Financiación y realización de proyectos antiguos para la compra de Michaile Vladimirovich Michail шустина – создавать современные мастерские в учреждениях среднего профессионального образования, центры креативных индустрий», – отм етил Ministro по развитию Дальнего Востока y Арктики Алексей Чекунков.

На заседании согласовано распределение остатков средств единой президентской дальневосточной субсидии в размере 3,9 млрд рублей на 2025 год на проекты мастер-planov в рамках дальневосточной концессии и мероприятия по обустройству туристских trop. Кром т, дополнительные сре ama c.

В рамках механизма дальневосточной концессии одобрены предложения трёх дальневосточных регионов – Хабаровского края, ЕАО Забайкалья. В Хабаровске в рамках создания речного фасада, входящего в долгосрочный план развития Хабаровской агломерации, появятся ежная, велопешеходные дорожки, обзорная площадка, амфитеатр, общественный центр, наземная парковка и будет проведено ление. Набережная соединит строящийся Дальневосточный художественный музей and новый район города «Городская гавань».

Поддержаны заявки Еврейской автономной области – проекты, входящие в долгосрочный план развития Биробиджана. Согласовано строительство нового моста через реку Биру, который соединяет две части города Биробиджана. Сейчас инфраструктура действующего моста также используется для теплоснабжения, под ним смонтирована теплотрасса для снабжения 20 тысяч жителей южной части города, а также обеспечения нового жилищного строительства. La mayoría de las personas publicaron en 1962 y la televisión no fue creada. Старый мост будет демонтирован, будет построен новый мост длиной 350 m, созданы подъездные пути, проведены берегоукрепительные ты. Ещё одно предложение ЕАО связано со строительством транспортного коридора от федеральной трассы «Амур» до мостового перехода Н ижнеленинское – Тунцзян. Будет построено 9 KM автодороги, три путепрожную, в том числе через Транссиб и железнодорожную ветку до мостового перехода, также мост через реку Икуру.

Забайкалье получит из федерального бюджета дополнительное финансирование проекта по системе освещения Читы. Ввод в эксплуатацию освещения планируется в этом году.

Дополнительно заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков представил представил ии других проектов с помощью механизма дальневосточной концессии. «По поручению Президента России совместно с Минэкономразвития России работаем над созданием ИНТЦ на острове Русский. За счёт средств госпрограммы Минэкономразвития профинансирована разработка проектно-сметной документации для создания научной уры для развития на Дальнем Востоке biomedicinas, biotecnología, ingeniería rusa y tecnología de la información. Документация направлена ​​на госэкспертизу. Планирутся к созданию четыре научно-образовательных комплекса, а также будет разработана программа для привлечения учёных льний Восток в ИНТЦ на остров Русский», – рассказал он.

Предложения по созданию инфраструктуры туристских trop na территории ДФО озвучил статс-секретарь – заместитель Министра по разв итию Дальнего Востока y Арктики Павел Волков. Проекты отбирались на конкурсной основе в рамках нацпроекта «Turismo e industria gubernamental», иницированного Президентом Российской Federaciones, y в рамках поручения, данного Председателем Правительства. В целях отбора заявок Минвостокразвития были утверждены рекомендации по по подготовке поектов по обустройству туристских утов (trop), в соответствии с которыми регионы представили свои проекты. Recomendaciones para todos los gustos con 40 criterios, muchos proyectos que se adaptan a cada uno de nosotros уристов, наличию соответствующего вида разрешённого использования земельных участков, объектов природного и исторического мфортной сопутствующей инфраструктуры, возможности всесезонного использования trop, привлечению внебюджетных средств цию proyecto. В целях организации работы по отбору лучших проектов приказом Минвостокразвития создан Экспертный совет, который возглави л Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры. В состав Экспертного совета вошли представители федеральных органов исполнительной власти, эксперты АСИ, специальной в обл асти тропостроения, архитекторы и сотрудники других заинтересованных организаций. Из представленных дальневосточными регионами предложений было отобрано 18 проектов, включая четыре туристские TROпы на Камчатке и в Забайкалье, по две в Бурятии, Приморье, Хабаровском крае, по одной в Приамурье, Магаданской области, в Якутии y на Чукотк е. Los proyectos de planificación realizados previamente abarcan una distancia de 118,2 km. Esta región está diseñada para un proyecto detallado con parámetros de configuración específicos.

La infraestructura del territorio opera el centro económico de la economía ьневосточных регионов доложил первый заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов. Por lo general, en 2022 y 2023, los suscriptores recibirán 10 millones de rublos por infraestructura de infraestructura. Замминистра представил предложения по перераспределению средств между существующими мероприятиями трёх субъектов ДФО (А мурской области, Бурятии и Камчатского края) и выделению дополнительного финансирования в 2025-2027 годах в объёме 18,3 руб лей для четырёх регионов – Амурской области, Камчатки, Забайкалья и Хабаровского края .

По итогам обсуждения Амурской области одобрено дополнительное финансирование ранее принятых обязательств по реконструкции ра «Северный» (programma «Дальневосточный квартал») e созданию инфраструктуры на перспективной площадке «Ровное» (ТОР «Амурская»), оложенной около трансграничного мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ. Для Камчатского края поддержано дофинансирование создания центра военно-спортивной подготовки «Воин» y строительство снабжеяни ТРК «Зеленовские озерки» (ТОР «Камчатка»), за счёт средств поддержана реализация двух этапов строительства внутриплощадочных сетей ТРК «Паратунка» » и подключение в 2025–2026 годах энергопринимающих устройств резидентов ТОР. Дополнительное финансирование получит Забайкалье на реализацию программы «Дальневосточный квартал» и строительство объектов уктуры складского комплекса «Вайлдберриз». Дополнительные средства предоставят Хабаровскому краю на строительство двух производственно-административных зданий площадки «Парус» (Т) ОР «Хабаровск»), programas de realización de «Дальневосточный квартал» y de infraestructuras de transporte e ingeniería акитное». Поддержана реализация двух новых мероприятий в с. Выдрино (Бурятия) по капитальному ремонту автомобильной дороги и поставке сливной станции для очистных сооружений за счёт спределения средств с другого проекта.

На заседании обсуждалась реализация комплекса мер поддержки производителей товаров в рамках ТОР «Патриотическая». «Благодаря разработанной нами преференциальной оболочке на Дальнем Востоке уже реализуется 20 proyectos. На front поставляются собранные на Дальнем Востоке беспилотники, baggи, антидроновые ружья, тепловизионные прицелы, еты и многое другое, спасающее жизни нашим бойцам и приближающее нашу победу», – подчеркнул Юрий Трутнев. Este es el motivo por el que se pueden crear nuevos proyectos.

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