Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Поддержаны заявки Еврейской автономной области – проекты, входящие в долгосрочный план развития Биробиджана. Согласовано строительство нового моста через реку Биру, который соединяет две части города Биробиджана. Сейчас инфраструктура действующего моста также используется для теплоснабжения, под ним смонтирована теплотрасса для снабжения 20 тысяч жителей южной части города, а также обеспечения нового жилищного строительства. La mayoría de las personas publicaron en 1962 y la televisión no fue creada. Старый мост будет демонтирован, будет построен новый мост длиной 350 m, созданы подъездные пути, проведены берегоукрепительные ты. Ещё одно предложение ЕАО связано со строительством транспортного коридора от федеральной трассы «Амур» до мостового перехода Н ижнеленинское – Тунцзян. Будет построено 9 KM автодороги, три путепрожную, в том числе через Транссиб и железнодорожную ветку до мостового перехода, также мост через реку Икуру.

В рамках механизма дальневосточной концессии одобрены предложения трёх дальневосточных регионов – Хабаровского края, ЕАО Забайкалья. В Хабаровске в рамках создания речного фасада, входящего в долгосрочный план развития Хабаровской агломерации, появятся ежная, велопешеходные дорожки, обзорная площадка, амфитеатр, общественный центр, наземная парковка и будет проведено ление. Набережная соединит строящийся Дальневосточный художественный музей and новый район города «Городская гавань».

На заседании согласовано распределение остатков средств единой президентской дальневосточной субсидии в размере 3,9 млрд рублей на 2025 год на проекты мастер-planov в рамках дальневосточной концессии и мероприятия по обустройству туристских trop. Кром т, дополнительные сре ama c.