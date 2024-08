Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Участник отправки гуманитарной помощи, студент третьего курса факультета судебных экспертиз и права СПбГАСУ Матвей Нетунахин

В Санкт-Петербурге продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и других областей, пострадавших от украинской агрессии. 15–16 августа управление молодёжной политики СПбГАСУ присоединилось к акции и направило добровольцев для погрузки гуманитарной помощи. Погрузка осуществлялась на базе техникума «Автосервис» при поддержке Администрации Адмиралтейского района Северной столицы.

«Конечно, мы не могли остаться равнодушными к таким событиям. Наши волонтёры сразу откликнулись и предложили свою помощь. Это говорит о высокой гражданской ответственности и неравнодушии молодёжи», – отметила начальник УМП Ирина Нурыева.

В сборе гуманитарной помощи участвовали вузы, средние профессиональные учебные заведения и школы города. Далее груз направили в Центр международных гуманитарных связей, который принял около 300 машин с гуманитарной помощью. В оперативном сборе участвовали более 340 организаций и жители Петербурга.

Информация о сборе гуманитарной помощи в Петербурге

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/spbgasu-uchastvuet-v-otpravke-gumanitarnoy-pomoshchi-zhitelyam-regionov-postradavshikh-ot-agressii/

MIL OSI