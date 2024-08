СибНИА и НГУ начали сотрудничество по созданию интеллектуальных аналитических систем и цифровых двойников для процессов испытаний авиационной техники

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина и Новосибирский государственный университет в течение ближайших двух лет планируют создать цифровую платформу для стендовых испытаний авиационной техники с элементами искусственного интеллекта. Также будут наращивать сотрудничество в сфере подготовки кадров: до конца текущего года будет открыта молодежная лаборатория по интеллектуальным система, а в следующем году — лаборатория по созданию беспилотных и автономных авиасистем. В дальнейшем они будут объединены в научно-образовательный центр. Об этом представители СибНИА и НГУ заявили на пресс-конференции, которая проходила сегодня на площадке ТАСС в Новосибирске.

Одной из приоритетных задач развития авиационной отрасли России является цифровая трансформация, которая включает новые методы проектирования летательных аппаратов с использованием цифровых двойников, применение технологий математического моделирования для проектирования, оптимизации, сертификации авиационных конструкций, внедрение цифровых паспортов изделий, а также подготовку квалифицированных кадров для авиационных конструкторских бюро и серийных заводов.

— НГУ традиционно силен подготовкой исследователей для науки, однако в последнее время университет значительно трансформировался. В новых условиях для страны нужны практические результаты, которые важны для развития промышленности и решения задач обеспечения национальной безопасности. Поэтому в последние годы мы стали активно работать с промышленными предприятиями. Сейчас у нас более 50 индустриальных партнеров из числа ведущих компаний и госкорпораций. Одним из наших ближайших и лучших партнеров является СибНИА, с которыми мы сотрудничаем по ряду направлений, — отметил Александр Люлько, директор Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ.

Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина и Новосибирский государственный университет сотрудничают с 2022 года, когда начали на регулярной основе проводить совместный семинар «Индустриальная математика», на котором рассматриваются различные возможные подходы к решению задач авиационной отрасли и смежных с ней отраслей и принимают участие ведущие ученые как СибНИА, так и других научно-исследовательских институтов СО РАН, а также представители предприятий из разных отраслей. В 2023 году между СибНИА и НГУ было подписано соглашение, по итогам которого на базе научно-исследовательского института будет организована практическая подготовка студентов по направлению «Компьютерные системы и комплексы».

— Для СибНИА сотрудничество с Новосибирским государственным университетом является одним из важных направлений. Учитывая увеличивающуюся нагрузку на объемы испытаний, проводимых в нашем институте, подходы в организации и управлении требуют более эффективных, современных решений, в том числе мы заинтересованы в подготовке новых высококвалифицированных кадров. Все поставленные задачи мы готовы решать с НГУ и уже приступили к совместной работе! — прокомментировала Ольга Медведева, заместитель директора по кадрам и общим вопросам СибНИА.

В течение ближайших двух лет взаимодействия СибНИА и НГУ планируется создать интеллектуальную систему стендовых испытаний авиационной техники с элементами искусственного интеллекта, которая будет включать модули анализа фото- и видеоизображений, анализа акустических сигналов, прогнозирования образования дефектов авиаконструкций, рабочее место оператора с интерактивными библиотеками и архивами, а также разработать систему виброизоляции наблюдательного и измерительного оборудования. Для системной подготовки будущих кадров под конкретные задачи авиационной отрасли будет образована Молодежная лаборатория, которая займется целенаправленной подготовкой студентов под руководством ведущих специалистов университета и авиапредприятий.

Также к подписанию готовится План совместных работ до 2026 года, позволяющий реализовывать принципиально новые решения на основе подходов машинного обучения, предиктивного анализа, цифровых двойников и аналитики больших данных, а также Соглашение по основным направлениям взаимодействия НГУ и СибНИА в области беспилотных авиасистем на 2025-2027 года.

— Мы планируем продолжить работу по созданию интеллектуальных систем по испытанию авиационной техники, а также расширять сотрудничество в сфере беспилотных летательных систем и идти в сторону создания совместных подразделений. В этом году мы откроем лабораторию по интеллектуальным системам, в следующем — лабораторию по созданию беспилотных и автономных летательных систем. В дальнейшем они будут объединены в совместный научно-образовательный центр. Мы считаем, что важно объединить те компетенции, которые накоплены каждой из наших организаций, тогда наше сотрудничество даст максимальный результат, — добавил Александр Сычев, руководитель проекта НГУ-СибНИА, заместитель директора Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ.

Также он подчеркнул, что цифровая платформа, которая создается для СибНИА, в дальнейшем сможет быть легко адаптирована для любой отрасли промышленности.

