«Роснефть» и Минтуризма Самарской области представили маршрут для автотуристов «Жигулёвские выходные»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» и Министерство туризма Самарской области презентовали маршрут для автотуристов «Жигулёвские выходные», пролегающий по знаковым и самым живописным локациям региона.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего автомобильного туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на «АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.

Презентация маршрута состоялась на автозаправочном комплексе «Роснефть» в Самаре. Участие в мероприятии принял именитый штурман гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Егор Охотников.

Туристический маршрут «Жигулевские выходные» пролегает через Самару, Тольятти, Сызрань и уникальные ландшафты и локации региона. Благодаря проработанной логистике, туристы могут рационально использовать время в путешествии и погрузиться в атмосферу Поволжья, а через мобильное приложение «АЗС Роснефть» легко найти ближайшую заправочную станцию на своем пути.

В старинном городе Сызрань гостей познакомят с единственным в области Кремлём. Построенный в 1683 году он признан объектом культурного наследия общероссийского значения.

В «автомобильной столице» – Тольятти – туристы смогут посетить музей АВТОВАЗа, а также производственную площадку LADA Sport ROSNEFT – ведущей команды в российских кольцевых гонках, титульным спонсором которой многие годы является «Роснефть».

Столица губернии – Самара – удивит путешественников самой протяжённой пятикилометровой набережной. С любой её точки открывается захватывающий панорамный вид на Волгу. В исторической части города гостей встретят музей-усадьба автора «Золотого ключика» Алексея Толстого, художественный музей и уникальное подземное сооружение – бункер Сталина, расположенный на глубине 37 метров.

По пути автотуристы могут посетить другие культурные достопримечательности региона – старинное село Ширяево, где Илья Репин писал эскизы к картине «Бурлаки на Волге», готический замок на берегу Жигулёвского моря и многое другое.

Маршрут включает и уникальные памятники природы – Национальный парк «Самарская Лука» и Жигулёвский заповедник. В этом году парку «Самарская Лука» исполняется 40 лет со дня образования. Предприятия самарской группы НК «Роснефть» на протяжении 13 лет поддерживают проекты национального парка, наиболее значимый из которых – изучение и сохранение популяции краснокнижного орлана-белохвоста.

Самарская область – один из стратегических регионов присутствия «Роснефти». Компания представлена в регионе мощным производственным комплексом полного цикла, включающим в себя научное и проектное сопровождение, нефтегазодобычу, переработку нефти и газа, нефтехимию, производство масел, присадок и катализаторов, а также розничную сеть. В Самарской области работают такие крупные предприятия, как «Самаранефтегаз», Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, Новокуйбышевская нефтехимическая компания, АО «Самаранефтепродукт».

Сеть АЗС «Роснефть» самая обширная в регионе, покрывает все основные автомобильные дороги на ключевых туристических направлениях, включая федеральную трассу М-5, а также автодороги, ведущие в соседние области: республики Татарстан и Башкортостан, Ульяновскую, Саратовскую, Оренбургскую области. В Самарской области расположено 77 станций компании, на которых можно заправить автомобиль гарантированно качественным топливом, комфортно отдохнуть в кафе или приобрести необходимые в дороге товары.

АЗС «Роснефть» с развитой инфраструктурой помогут сделать путешествие по маршруту «Жигулевские выходные» максимально комфортным.

Справка: Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций, а бренд АЗС «Роснефть» — один из лидеров по узнаваемости и качеству топлива в стране. География розничного бизнеса «Роснефти» охватывает 61 регион России. Сеть действующих АЗС Компании включает около 3 000 станций. Помимо качественного топлива Компания предлагает своим клиентам широкий ассортимент товаров и услуг — от магазинов и кафе до придорожного сервиса. Ранее «Роснефть» подписала меморандумы о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму Москвы, Красноярским и Алтайским краями, Республикой Башкортостан и Удмуртской Республикой, а также Архангельской, Самарской, Воронежской, Ульяновской областями, Ставропольским краем. «Роснефть» в 2023 году запустила информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!», которая помогает автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефть».

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

21 августа 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220551/

MIL OSI