Правительство поддержало инициативу цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области

Правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ об оказании помощи гражданам, пострадавшим в Курской области. Соответствующие обращения от ряда крупных коммерческих платформ поступили на имя Заместителя Председателя Правительства – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

Пострадавшим гражданам региона предложено воспользоваться сервисами для поиска бесплатного временного жилья и трудоустройства, получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты на оплату товаров первой необходимости.

«Важно, чтобы жители Курской области получали помощь максимально оперативно. Поэтому помимо льгот и выплат государство также создаёт возможности, чтобы жителям Курской области могли помочь все желающие, в том числе и частный бизнес. Верификацию пострадавших граждан обеспечит государство. Таким образом, бизнес и граждане, присоединившиеся к акции, могут быть уверены в том, что помощь будет оказана именно тем, кто в ней нуждается. Мы также обеспечим адресное информирование пострадавших жителей о программах поддержки. Через портал госуслуг люди получат уведомления об этих инициативах», – сообщил Дмитрий Григоренко.

Акции в поддержку пострадавших жителей Курской области уже запустили «Озон», «Авито» и «Вайлдберриз». Организационное и техническое сопровождение процесса взаимодействия цифровых платформ с пострадавшими гражданами осуществляет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

