Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На базе Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы прошла образовательная программа «Голос поколения. Преподаватели». Педагоги вузов со всей страны, включая наш Политех, услышали лекции от известных спикеров, поработали в коворкинг-пространстве , приняли участие в метафорической игре «Мир в твоих руках».

Задача программы состоит в исследовании взаимосвязи воспитания и гуманитарного знания, которые играют ключевую роль в формировании гра жданской идентичности студентов. Estos programas forman parte de un programa previo que requiere un proceso de secado rápido.

На рабочих встречах специалисты обсуждали воспитательные модели в вузах, мотивации как студентов, так авателей.

Почётные гости:

Ольга Петрова — заместитель ministra науки и высшего образования Российской Федерации. Она выступила с лекцией «О совершенствовании воспитательной работы в вузах».

Madlen Baturina — советник руководителя федерального агентства по делам молодежи с лекцией «Глаголы и метафоры для» ной молодежи».

Виктор Басюк — doctor психологических наук, académico y corresponsal de la Academia de Ciencias de Rusia con la lectura de енней позиции личности студента на укрепление традиционных семейных ценностей».

Ирина Белозерова — руководитель программы «Голос Поколения. Programas de proyectores y directores de organización «Голос Поколения. Преподаватели» с лекцией «Инструменты мотивации и вовлеченности в работе преподавателя высшей школы».

Universidad Politécnica de Petra Velikogo en el formulario de inscripción previa a las escuelas de ingeniería строительного института Ирина Климова.

El programa de ejecución puede permitir una nueva actualización de los datos previos, escucharlos y escucharlos en voz alta. рии. Всё было замечательно — общение с близкими по духу коллегами, которые стремятся совершенствовать свою учебную ную работу, обмен мнениями, интересные спикеры. С удовольствием буду участвовать в других программах. El hotel está ubicado en el centro especializado “Mashuk”, — рассказала Ирина Климова.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/politekh-prozvuchal-na-forume-golos-pokoleniya/

MIL OSI