Марат Хуснуллин: Транспортный поток по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тыс. автомобилей в сутки

В новых регионах продолжается развитие качественного автодорожного сообщения. Так, в Запорожской области досрочно завершили капитальный ремонт дороги Пологи – Бердянск, которая пересекает федеральную трассу Р-280 «Новороссия». Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Протяжённость этого участка трассы – 40 км. Она связывает населённые пункты Андреевка и Бердянск. Через саму Запорожскую область проходит сухопутный маршрут в Крым. Благодаря обновлению дорожного полотна трафик по нему вырос почти в два раза и составил порядка 7 тыс. машин в сутки», – отметил вице-премьер.

Работы на объектах велись под контролем специалистов ГК «Автодор». Капитальный ремонт 360 км сухопутного маршрута в Крым на территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей завершился в прошлом году.

«В числе ключевых трасс, которые были у нас в планах на этот год, – Пологи – Бердянск. В рамках работ здесь уложили более 70 тыс. т асфальтобетона, установили 6,5 км бортового камня, 16 остановочных павильонов и более 400 знаков», – рассказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

