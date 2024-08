Марат Хуснуллин: Более 21 млн российских семей улучшили жилищные условия с 2019 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Национальный проект „Жильё и городская среда“ реализуется по указу Президента с 2019 года. Основная его цель – улучшение жилищных условий граждан России.

„В целом благодаря реализации национального проекта “Жильё и городская среда„ уже 21,2 млн семей улучшили жилищные условия: приобрели квартиру, построили дом, переехали из аварийного жилья или в их доме провели капремонт. Мы продолжаем держать хороший темп по всем программам. Напомню, что нам необходимо к 2030 году совокупно построить более 1 млрд кв. м жилья. И мы уже наполовину выполнили эту задачу. Рассчитываем, что в этом году введём не менее 100 млн кв. м, обеспечивая комфортные условия для жизни россиян и устойчивое развитие городской среды“, – сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

С 2019 года нарастающим итогом в России ввели 531,9 млн кв. м жилья: в 2019 году ввод составил 82 млн кв. м, в 2020-м – 82,2 млн кв. м, в 2021-м – 92,6 млн кв. м, в 2022-м – 102,7 млн кв. м, в 2023-м – 110,4 млн кв. м и с января по июль 2024 года – почти 62,1 млн кв. м.

„Сегодня по всей стране реализуется множество строительных проектов, только по договорам долевого участия строится 115,4 млн кв. м жилья. За 7 месяцев 2024 года введено 62,1 млн кв. м жилья, прирост относительно июля прошлого года составляет 9,5%. Это говорит в первую очередь о системной работе, проводимой в регионах, в том числе по увеличению градпотенциала, обновлению инфраструктуры, повышению качества жизни наших граждан. Например, механизм комплексного развития территорий позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые городские участки и создавать новые жилые комплексы со всей необходимой инфраструктурой – школами, детским садами, поликлиниками, зонами для прогулок. Сейчас регионами рассматривается возможность применения механизма КРТ в отношении более 1,2 тыс. территорий площадью более 30 тыс. га с общим градостроительным потенциалом 221 млн кв. м, среди которых 168 млн кв. м жилья. Благодаря такому подходу уже введено более 1,2 млн кв. м жилья“, – отметил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Согласно целям, поставленным Президентом России перед национальным проектом „Жильё и городская среда“, ежегодно к 2030 году улучшать свои жилищные условия должны не менее 5 миллионов семей. Предстоит совокупно построить более 1 млрд кв. м жилья, а это значит, что каждый пятый квадратный метр в России должен стать новым.

Реализация нацпроекта „Жильё и городская среда“ продолжится в новом национальном проекте „Инфраструктура для жизни“, который в настоящее время формирует Правительство. Новый документ будет включать планы по комплексному развитию населённых пунктов и развитию разного вида инфраструктуры.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52431/

MIL OSI