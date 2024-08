Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Магистрант из Турции Фуркан Джейлан выбрал международную программу по направлению «Гражданское строительство» в Политехническом университете. В интервью нашему сайту он рассказал о том, чему научился в Политехе, каких успехов ему удалось достичь за время учёбы и почему российское инженерное образование Фуркан считает одним из лучших в мире.

— Фуркан, с чего началось твоё обучение в России?

— Я получил степень бакалавра в инженерно-строительной области в Турции. Сначала я думал, что жизнь иностранца в России будет сложной, но желание изучать новые страны и культуры пересилило мои опасения. Я начал с подготовительного факультета и ни разу не пожалел об этом — это отличная возможность для иностранных студентов. Год назад я почти не знал русского языка, только алфавит, а сейчас могу уверенно говорить. Русский язык значительно отличается грамматически от привычных мне структур, поэтому изучение было непростым, но очень увлекательным. Наш преподаватель умело объяснял материал.

— А почему для обучения ты выбрал именно Россию?

— Я сразу понял, что для моей профессии обучение в России будет наиболее подходящим, так как здесь расположено множество крупных компаний, как российских, так и турецких. Я даже не рассматривал другие страны, только выбирал между Москвой и Санкт-Петербургом. Архитектура Питера произвела на меня огромное впечатление. И я решил остаться именно в этом городе. Здесь каждая улица словно музей! Я обожаю гулять, и моё любимое место — Новая Голландия.

— Что привлекло тебя в Политехническом университете?

— Прежде всего, это высокое качество образования по моей специальности. Политехнический университет имеет отличную репутацию в мире, и я узнал, что многие выдающиеся учёные его выпускники. Мне интересно учиться в тех же аудиториях, что и эти замечательные люди. Кроме того, у меня есть возможность обучаться на бюджете. Еще одна причина в том, что основные особенности обучения здесь, по моему мнению, это динамичность и современность. Технологии развиваются очень быстро, и Политехнический университет моментально адаптируется к этим изменениям.

— Какие предметы тебе нравятся больше всего?

— В рамках моей специальности мне особенно интересна строительная механика. Я начал обучение на русском языке и планирую продолжить на английском. Этот курс ведёт замечательный профессор, который отлично владеет обоими языками, что делает занятия очень комфортными для нашей интернациональной группы.

— Какое отношение у преподавателей к иностранным студентам?

— Преподаватели относятся к нам очень хорошо, всегда с пониманием. Например, когда мне нужно было выбрать дипломного руководителя, я не знал никого из преподавателей. Я нашел их контакты и написал им — каждый ответил. После общения я выбрал научного руководителя. Это — Марина Романович, кандидат технических наук и доцент Высшей школы гидротехнического энергетического строительства.

— Как обстоят дела с общением? Завёл ли ты новых друзей в Политехе?

— Связь внутри студенческого сообщества очень крепкая. Мы активно поддерживаем друг друга, и атмосфера здесь доброжелательная — все стремятся общаться. Вместе мы практикуем языки. Я говорю с ребятами на русском, а они отвечают мне на английском. У меня также отличные отношения со студентами из разных стран. Я стараюсь каждый раз выбирать новые проектные группы, чтобы лучше узнавать различные культуры. В Политехе много студенческих сообществ, которые организовывают внеучебные мероприятия, и мы с удовольствием принимаем в них участие.

— Насколько сложно было адаптироваться к новому стилю жизни?

— Первые три месяца я активно учился понимать, как адаптироваться к новой среде и общаться с русскими. Это было непросто из-за языковых и культурных различий, особенно учитывая, что до этого я не путешествовал за границу. Однако со временем стало легче. Единственное, к чему мне трудно привыкнуть — это погода. Отсутствие солнечных дней для меня необычно, я немного скучаю по теплу. Зато белые ночи в Петербурге просто волшебны! В этот период я чувствую прилив энергии.

— Был ли ты в России еще где-то?

— Да, во время учебы в Политехе я посетил несколько других городов России. Но больше всего впечатлила поездка в Карелию. Там удивительная природа! В Турции нет таких лесов и пейзажей.

— Какие у тебя планы на будущее?

— После окончания магистратуры я планирую лучше изучить русский язык, так как хочу остаться жить в России. Возможно, сначала я буду работать в турецкой или русской компании, но в будущем мечтаю открыть собственную строительную фирму. Уверен, что знания, полученные в Политехе, помогут мне осуществить эту мечту и будут востребованы на рынке. Политехнический университет — это отличная возможность для иностранного студента.

— Что бы ты посоветовал другим иностранным студентам, которые хотят учиться в Политехе?

— Я бы посоветовал не бояться и открыто подходить к новым знакомствам. Учёба в другой стране — это отличный опыт! Также важно быть терпеливым в изучении языка. Русский может показаться сложным, но он того стоит. И не забывайте исследовать культуру и традиции — это сделает ваше обучение более насыщенным и интересным!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/magistrant-iz-turtsii-furkan-dzheylan-politekh-eto-dinamichnost-i-sovremennost/

MIL OSI