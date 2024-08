Лето, солнце, Политех. Первокурсники освоили сапы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новый учебный год для нынешних первокурсников Политеха начался необычно. Управление по связям с общественностью СПбПУ организовало прогулку на сапах вокруг Каменного острова, чтобы ребята поближе познакомились друг с другом и насладились красотами Санкт-Петербурга.

Благотворительный заплыв на сапах для первокурсников Политеха стал уже традиционным. Мы давно сотрудничаем с Национальным регистром доноров костного мозга и Центром развития доноров костного мозга. Благодаря неравнодушию политехников регистр пополнился на более чем пятьсот человек. По договоренности с организаторами заплыва 50% денежных средств, оплаченных вузом, будут перечислены нашим друзьям из Центра развития доноров костного мозга. Рад, что ребята, совсем недавно ставшие студентами Политеха, уже приобщаются к инициативам нашей экосистемы Лепота и вливаются в дружную семью политехников , — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Акция проходит третий год в рамках проекта «Лепота», поддержанного программой «Приоритет 2030» и грантом Росмолодёжи. Два года назад первокурсники плавали по каналам Каменного острова и Большой Невке, в прошлом году они прошли по речке Глухарке и Лахтинскому разливу в Приморском районе.

20 счастливчиков, прошедших конкурсный отбор в группе СПбПУ ВКонтакте, собрались в месте старта на Каменном острове 20 августа. К ним присоединилось несколько энтузиастов Политеха со своими сап-бордами. В ожидании участники развлекали друг друга рассказами об учёбе, увлечениях и анекдотами. Перед стартом инструкторы компании SUP BRO объяснили правила техники безопасности и как управлять сапом.

Наконец первокурсники устремились к воде. У новичков на первом этапе возникли некоторые сложности, но чёткие указания помощников позволили ребятам забраться на сап и занять правильное положение. Более опытные сразу встали в полный рост и вырвались вперёд. Однако к середине пути на ноги поднялись уже все участники. Выход в Большую Невку подарил острые ощущения — доски ощутимо закачались на волнах, ребята «заойкали» от волнения. Однако это совсем не помешало насладиться прекрасными видами старинных особняков, Елагина дворца, Лахта-центра. В пути ребята успевали общаться на самые разные темы, фотографироваться и помогать друг другу советами.

Спустя два часа политехники вернулись немного уставшими, слегка промокшими, но весёлыми и радостными от новых знакомств и эмоций. На финише их ждали горячий чай и вкусное печенье. Ребята не торопились расходиться: продолжали общение и обсуждали следующие совместные заплывы на сапах.

Мы попросили участников поделиться впечатлениями.

Евгения Погорелец, «Строительство» ИСИ:

Я приехала в Петербург из Красноярска. На сап встала впервые в жизни. Очень не хотелось упасть в воду, поэтому сначала я осторожно гребла сидя, привыкала к управлению, потом уже встала. Оказалось, это не так страшно. В каналах вода была спокойная, я чувствовала себя амазонкой среди диких джунглей. На Большой Невке понравилось покачиваться на небольших волнах .

Александр Шешуков, «Технология транспортных процессов» ИММИТ:

Я побывал на днях открытых дверей во многих вузах, но больше всего мне приглянулся именно Политех с его парком и красивой архитектурой. Я очень люблю активный отдых: теннис, футбол, волейбол, выставки, походы в музеи. На сапе катался второй раз в жизни, очень понравилось. Маршрут великолепный, очень красивые пейзажи .

Максим Козлов, «Радиотехника» ИЭИТ:

Политех — один из лучших вузов не только Санкт-Петербурга, но и России. Я стараюсь участвовать в разных мероприятиях. Например, в прошлом году прошёл больше 50 тысяч шагов в “Бегущем городе”. Каждое лето мы с семьёй ездим на озеро, там я катаюсь на сапах. Поэтому с удовольствием принял участие в прогулке Политеха .

Анастасия Огородникова, «Сервис в недвижимости» ИПМЭиТ:

СПбПУ считается одним из ведущих вузов России, а также здесь учился мой папа, поэтому у меня не было сомнений, куда поступать. Мне нравится кататься на сапах, потому что можно отдохнуть, расслабиться. Политех организовал невероятное благотворительное мероприятие, которое направлено на помощь другим людям, и это здорово .

Даниил Воронцов, «Информационная безопасность автоматизированных систем» ИКНК:

Ещё в 10 классе я точно решил, что хочу учиться в Политех на этом направлении. Меня давно интересует тематика компьютеров и всего, что с ними связано. Стараюсь участвовать почти во всех розыгрышах, цепляюсь за любую возможность, которую даёт Политех. Огромное спасибо вузу за возможности попробовать что-то новое. Я очень рад, что выбрал именно СПбПУ .

Егор Смирнов:

У меня энтузиазма хоть отбавляй, готов каждый день играть и тренироваться на волейбольной площадке. Надеюсь попасть в команду “Чёрные медведи — Политех”. Очень понравилось кататься на сапах, нашёл нового друга и хорошо провёл время .

Лия Субханкулова, «Строительство» ИСИ:

Я приехала из Мегиона, ХМАО-Югра. Предпочитаю активный отдых: танцы, путешествия, прогулки. Раньше на сапах не каталась, впечатления супер, даже искупалась в Неве .

Вячеслав Потехин, доцент Высшей школы управления кибер-физическими системами ИКНК:

Мы с супругой участвуем в разных мероприятиях: “Фонтанка SUP” в Санкт-Петербурге, “Пиратской гавани” в Выборге, “Парковых островах” с аспирантами нашей Высшей школы, “Гребной регате” в Сестрорецке. От прогулки Политеха мы в восторге! Многие первокурсники были на сапах впервые, и все справились, молодцы .

Руслан Талипов, посол Политеха:

Вместе с супругой и пятью детьми мы участвуем в городских забегах, плаваем на сапах, стараемся не пропускать события, которые проходят в любимом Политехе. Вот и на этот раз я с большим удовольствием присоединился к заплыву на сапах с первокурсниками. И это было просто потрясающе! Мероприятие организовано на высшем уровне, я получил массу положительных эмоций, насладился красивыми видами. А главное, что это была благотворительная акция, которая помогает собрать средства для нуждающихся людей, проектов, способствует развитию культуры взаимопомощи .

