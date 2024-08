Дмитрий Патрушев дал старт Большой африканской экспедиции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки в Калининградскую область дал старт одному из самых масштабных научных проектов в рыбохозяйственном комплексе – Большой африканской экспедиции. В торжественной церемонии приняли участие глава Росрыболовства Илья Шестаков и врио губернатора региона Алексей Беспрозванных.

По словам Дмитрия Патрушева, это уникальное событие, поскольку подобные исследования не проводились с 80-х годов прошлого века. Экспедиция позволит оценить запасы водных биоресурсов у побережья Африки и открыть новые рыбопромысловые районы. Россия входит в мировую пятёрку лидеров по объёму добычи. В прошлом году наши рыбопромышленники выловили рекордные 5,37 млн т водных биоресурсов.

Вице-премьер отметил, что в результате Большой африканской экспедиции география промысла ещё расширится. Это будет способствовать дальнейшему росту показателей. Кроме того, такое исследование – это ещё и важная международная миссия России. В результате экспедиции государствам Африки будет предоставлен доступ к информации о запасах рыбы. Это станет очередным вкладом нашей страны в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.

«Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание развитию рыбной отрасли. Совершенствуется нормативная база, ведётся обновление флота. Отдельный акцент сделан на поддержку науки и подготовку кадров. В 2024 году только на эти два направления выделено более 6,5 млрд рублей, что позволит в том числе провести 875 экспедиционных исследований. Их результаты позволят нашей стране и дальше развивать рациональную добычу водных биоресурсов», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер выразил уверенность, что экспедиция подтвердит высокий уровень компетенций отечественной науки и укрепит позиции России как мировой рыболовной державы.

