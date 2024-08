Дмитрий Григоренко: С сентября процедура досудебного обжалования станет обязательной для ряда разрешений

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство утвердило перечень лицензий и разрешений, для которых с 1 сентября 2024 года процедура досудебного обжалования станет обязательной. Если заявитель захочет оспорить действия разрешительных органов, ему надо будет оставить жалобу на «Госуслугах». Данная мера реализуется в рамках совершенствования разрешительной деятельности в России.

В утверждённый перечень вошли наиболее востребованные у заявителей виды разрешительной деятельности. Всего 202 вида различного рода аттестаций, государственных регистраций, разрешений на работы и строительство, оформление сертификатов, выдача прокатного удостоверения, выдача разрешений на ввоз продукции и прочие. С 1 сентября досудебное обжалование станет обязательным для 194 из них, с 31 декабря – для остальных 8 видов из утверждённого перечня.

Для тех видов разрешительной деятельности, которые не вошли в перечень распоряжения, досудебное обжалование согласно федеральному закону «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» станет обязательным с 1 января 2028 года.

Услуга досудебного обжалования уже реализована на портале госуслуг, с середины прошлого года она стала в режиме эксперимента доступна для обжалования решений контрольных органов в сфере выдачи лицензий и разрешений. В 2023 году поступило чуть больше 300 таких обращений, в среднем срок рассмотрения жалоб составил 9 дней. С начала 2024 года через «Госуслуги» поступило уже более 2,2 тыс. обращений, средний срок рассмотрения остался прежним – 9 дней.

«Мы видим, что бизнес и граждане стали активнее пользоваться возможностью досудебного обжалования на “Госуслугах„, такой онлайн-формат действительно удобнее, чем обжаловать решения или действия разрешительных органов в судах. Сервис кратно сокращает и временные, и финансовые издержки. Поэтому мы решили активнее переходить от эксперимента к постоянному формату, и уже в этом году процедура досудебного обжалования станет обязательной для целого ряда разрешений. Кроме того, для нас самих такой формат обжалования – это способ напрямую узнать, с какими трудностями сталкиваются бизнес и граждане в разрешительной деятельности. На эту обратную связь мы опираемся, когда принимаем решения по улучшению процедуры выдачи лицензий и разрешений», – прокомментировал Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Лицензии или разрешения выдаются физическим, юридическим лицам и предпринимателям для осуществления определённых видов деятельности, требующих соответствующего разрешения. С момента, когда заявитель подал на портале «Госуслуги» обращение на получение лицензии или разрешения, ему в онлайн-режиме становится доступна возможность «Подать жалобу». Основные причины подачи жалоб: отказ в предоставлении разрешения или лицензии, нарушение срока оказания услуги, отказ в приёме документов и прочие. Жалобы рассматривает лицо, вышестоящее над тем, кто принимал решение по выдаче разрешительного документа. После прохождения процедуры обязательного досудебного обжалования у заявителя остаётся возможность обратиться в суд.

