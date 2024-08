Встреча Михаила Мишустина с Премьером Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цяном

Source: MIL-OSI Russian Language News

Переговоры состоялись в рамках официального визита Премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Россию.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый господин Ли Цян!

Сердечно Вас приветствую в Доме Правительства Российской Федерации. Это Ваш первый официальный визит в Россию в качестве Премьера Госсовета Китайской Народной Республики для проведения уже 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

Убеждён, что наши переговоры пройдут в конструктивном духе, позволят нам сверить часы по ходу исполнения исторических договорённостей, которые были достигнуты Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином в марте прошлого года в Москве и в мае текущего года в Пекине.

Прошу Вас передать слова приветствия и самые добрые пожелания уважаемому господину Си Цзиньпину.

В этом году мы отмечаем 75-летие установления дипломатических отношений. Наша страна первой признала Китайскую Народную Республику на следующий день после её образования. За эти десятилетия российско-китайские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Налажена активная работа по правительственной линии в рамках механизма регулярных встреч глав правительств. Он обеспечивает нам системное взаимодействие пяти межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров и более 80 совместных координационных органов и структур.

Несмотря на усиливающееся внешнее давление, мы с опережением графика выполнили поставленную нашими лидерами – России и Китая – задачу по увеличению объёмов взаимной торговли. В прошлом году наш товарооборот превысил 20 трлн рублей, или 1,6 трлн юаней.

Устойчиво развивается наше взаимодействие в инвестиционной, энергетической, культурной и гуманитарной сферах. Последовательно укрепляются наши межрегиональные связи. Совместными усилиями мы обеспечиваем диверсификацию торговли и экономического и инвестиционного сотрудничества, расширяем использование национальных валют. Сегодня доля рубля и юаня во взаимных расчётах уже выше 95%.

Мы создаём комфортные условия для работы коммерческих компаний на рынках России и Китая. Сотрудничаем в энергетической сфере. Это сотрудничество носит стратегический характер, охватывает нефтяную, газовую, угольную и атомную составляющие.

В области транспорта занимаемся увеличением двусторонних и транзитных грузоперевозок, повышением пропускной способности погранпереходов на российско-китайской границе.

Мы уделяем особое внимание сотрудничеству в области сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности России и Китая.

Мы искренне дорожим нашими прочными связями в области культуры, науки, образования, спорта. Они опираются на многовековые традиции дружбы, взаимной симпатии российского и китайского народов.

Также успешно мы реализуем все мероприятия в рамках перекрёстных Годов культуры России и Китая.

Уважаемый господин Ли Цян! Мы очень рады Вас видеть в Москве, в России. У нас большая, содержательная повестка.

Передаю Вам слово.

