Астрофизики НГУ рассказали о наиболее ярких астрономических событиях лета и осени 2024 года

В течение всего года мы наблюдаем за активными областями на Солнце. На 2024 и 2025 годы приходится пик активности нынешнего солнечного цикла, поэтому изменения можно фиксировать даже без применения сложного астрономического инструментария. С учащимися СУНЦ НГУ мы сделали несколько проектов по данным наших наблюдений.

В июле мы наблюдали комету Ольберса (13P/Olbers), которая была открыта в марте 1815 года немецким астрономом Генрихом Ольберсом. Невооруженным глазом увидеть ее невозможно, однако ведущий инженер Учебного астрофизического автоматизированного комплекса Физического факультета НГУ Михаил Маслов сделал фото этого небесного тела. Он много лет занимается исследованием метеорных потоков, комет и прочей «летающей» составляющей нашей Солнечной системы, которая фиксируется на наших камерах, работающих в постоянном режиме.

Наблюдали мы, как обычно, метеорный поток Персеиды и полярное сияние. Видео этих наблюдений доступно по ссылке.

14 августа можно было увидеть тесное соединение Марса и Юпитера. Марс много меньше Юпитера, поэтому в этот день даже новички в астрономии, ориентируясь на Юпитер, могли увидеть и Марс. Еще лучше эти две планеты можно было увидеть одновременно в окуляре телескопа.

Осенью всех неравнодушных к звездам и небесным телам ожидает несколько интересных астрономических событий. Самым ярким из них станет комета C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS, Цзыцзиньшань–ATLAS). Это короткопериодическая комета. Она получила двойное название потому, что была обнаружена одновременно двумя командами наблюдателей. Периодичность ее появления составляет около 70 лет. Открыта эта комета недавно — 27 февраля 2023 года на 50-см телескопе обзора ATLAS в Южной Африке, но 9 января, за полтора месяца до этого момента, ее обнаружили сотрудники Китайского астероидного обзора, Tsuchinshan.

Эта комета будет видима глазом не только ночью, но, возможно, и днем. При приближении к Солнцу хвост станет более протяженным и расцвеченным составляющими ядра кометы. Ионный хвост при приближении к Солнцу будет более явным. Возможно, мы его увидим. Случится это, когда комета окажется вблизи перигелия и сближения с Землей на 0,5 а.е., то есть в конце сентября — первой половине октября. Комета Цзыцзиньшань–ATLAS может достичь яркости около нулевой звездной величины, сравнявшись с ярчайшими звездами неба.

Дневная видимость будет возможна 9 октября, когда комета достигнет минимальной элонгации 3,5°, расположившись зрительно на одной линии между Землей и Солнцем. Это плохо для наблюдателей – в лучах Солнца мы плохо различаем что-либо. Можно использовать фильтры, отсекающие яркий Солнечный свет.

Скорее всего, в коме этой кометы окажется много мелкодисперсной пыли, поэтому просвеченный через нее солнечный свет многократно усилится в яркости, и мы увидим эффект прямого рассеяния. При стабильном атмосферном фоне, если не будет пасмурной погоды, блеск может вырасти в 100 раз значений до –4 звездной величины. В этом случае мы сможем наблюдать эту комету днем в начале октября

В 10-х числах октября (через 2-3 недели после перигелия) C/2023 A3 появится на вечернем небе северного полушария, хоть и становясь более тусклой с каждым днем, но зато поднимаясь над горизонтом повыше. Значит, наблюдать ее станет легче, и в поле зрения она будет более длительное время. В октябре эта комета появится в нашем Северном полушарии в созвездии Змееносца, которое в осенние месяцы находится в южной части неба.

Видимые глазом кометы – явление редкое и впечатляющее. Такие космические объекты мы видели давно – в 90 годы прошлого столетия. Это кометы Хэйла Боппа и Хия Кутаки. В то время начался определенный «бум» астрофотографии, который стал затихать после удаления этих небесных странниц из поля зрения.

Кроме таких ярких и зримо различимых астрономических явлений, мы занимаемся и теми физическими явлениями на небесном своде, для изучения которых необходимы особые знания и специальное оборудование. Весьма интересным физическим явлением, которое можно изучать без применения больших телескопов, является изучение «хвоста» Меркурия.

Химический элемент в основе составляющий этот «хвост» — натрий. Наилучшее время для съемки — ± 16 дней от перигелия Меркурия. Ближайшие моменты для съемки — сентябрь 2024, декабрь 2024 и март 2025. Очень ждем школьников СУНЦ НГУ и учеников выпускных классов, интересующихся физикой и астрономией, для выполнения этого и других исследований, их можно будет в дальнейшем представить в виде проектов, которые ребята должны выполнить в течение года.

Заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ Альфия Нестеренко.

