20.08.2024 Warszawa Rząd ze wsparciem dla polskich przewoźników

Wspólna walka z żywiołem

Ostatniej doby przez Polskę przeszedł front atmosferyczny, który skutkował burzami i obfitymi opadami deszczu. 19 i 20 sierpnia strażacy odnotowali prawie 3 tys. zgłoszeń. Najwięcej zdarzeń dotyczyło Wielkopolski i Mazowsza.

Rząd i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa są na bieżąco informowane. Sytuacja jest pod kontrolą. Jesteśmy gotowi do wsparcia jednostkami Wojsk Obrony Terytorialnej, jeśli będzie to potrzebne

– mówił podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Główne działania służb polegają na usuwaniu skutków nawałnic, czyli powalonych drzew, połamanych gałęzi czy zalanych piwnic, garaży i ulic. W Warszawie pod wodą znalazła się trasa S8, a uszkodzeniu uległ wał przy Potoku Służewieckim.

W obronie polskiego rynku transportowego

Rząd przyspiesza obowiązek rejestracji w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Chodzi o tzw. system SENT.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk przewoźników, przyspieszamy wejście w życie elektronicznej informacji i rejestracji nt. przewozów dokonywanych przez firmy spoza UE. Od listopada elektroniczna rejestracja wchodzi w życie

– poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wprowadzenie systemu monitorowania przewozów z państw spoza Unii Europejskiej wiąże się z eliminacją nieuczciwej konkurencji. Rozwiązanie będzie dotyczyć przewoźników zagranicznych, którzy wykonują międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy.

Szczegółowe informacje na temat projektu ustawy

Kolejne środki z UE dla Polski

Do Polski trafią kolejne środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do 13 września rząd złoży do Komisji Europejskiej 2. i 3. wniosek o płatność z tego funduszu. Mowa tu o kwocie co najmniej 30 mld zł. Szczegółowy harmonogram przedstawiła Radzie Ministrów Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Zastaliśmy niewykorzystaną szansę po naszych poprzednikach. Nie złożyli wniosków o płatność i nie wypełniali kamieni milowych, które sami sobie nałożyli. Przez to nie mogli sięgać po pieniądze, których polska gospodarka potrzebowała

– przyznał Wiceprezes Rady Ministrów.

Odmrożenie środków pozwoliło skierować polską gospodarkę na właściwe tory. W ramach pierwszej transzy do Polski popłynęło 27 mld złotych. Te środki konsekwentnie przeznaczane są m.in. na program Czyste Powietrze, cyfryzację, szerokopasmowy internet, ochronę zdrowia, edukację czy wsparcie przetwórstwa rodzimych firm.

Wiele celów, które stawiamy sobie w gospodarce, w aktywności gospodarczej dla przedsiębiorców czy dla samorządowców, jest realizowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Drugi i trzeci wniosek będzie złożony do 13 września i uzyskamy w nim co najmniej 30 miliardów złotych. To będzie największy transfer środków z Unii Europejskiej do Polski

– mówił Władysław Kosiniak – Kamysz.

Z KPO otrzymamy w sumie prawie 60 mld euro, czyli ok. 268 mld zł. Polska odblokowała również dostęp do 76 mld euro z funduszy z polityki spójności. Łącznie do Polski trafi prawie 137 mld euro, czyli ok. 600 mld zł.

Priorytet – chronić środowisko

Trudna sytuacja na Odrze spowodowana zakwitem złotej algi, wskutek której zginęło co najmniej 3,3 mln ryb, to efekt lat zaniedbań i braku systemowych rozwiązań. Obecnie dotyczy już tylko rzeki Kłodnicy, na styku Kanału Gliwickiego. Rząd oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska, we współpracy z odpowiednimi służbami, sukcesywnie pracują nad opanowaniem skutków i usuwaniem przyczyn.

Ministra Klimatu i Środowiska Urszula Zielińska przedstawiła rezultaty pracy zespołu monitorującego kryzysową sytuację na zbiornikach wodnych. Dodatkowo rozmawialiśmy o zaangażowaniu spółek skarbu państwa, w tym kopalń, w poprawę sytuacji i zaopatrzenia w systemy do odsalania

– tłumaczył Wicepremier.

W ramach umowy zawartej w 2023 r. z Instytutem Rybactwa Śródlądowego-PIB na kwotę 250 mln zł na koniec 2024 r. miało powstać 825 stanowisk pomiarowych. Do końca ubiegłego roku nie utworzono żadnego punktu. Umowa nie określała wymagań technicznych i funkcjonalnych systemu oraz wymogu stworzenia studium wykonalności, nie zapewniała optymalnego doboru metod i środków czy nie gwarantowała funkcjonowania monitoringu po jej zakończeniu.

Będziemy nadrabiać zaniedbania naszych poprzedników. Sprawa Odry, czystości rzek w Polsce, odsalania, eliminacji zanieczyszczeń, a przez to ochrony środowiska, jest dla nas priorytetem. Sprawdzamy możliwości współfinansowania wydatków w tym obszarze z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszy Europejskich. Wcześniej nikt nie podjął działań w zakresie wykorzystania środków europejskich na ten cel

– stwierdził W. Kosiniak-Kamysz.

W walce ze złotą algą Instytut Ochrony Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przeprowadziły eksperyment z wykorzystaniem perhydrolu. Pierwsze wyniki próby pokazały, że nadtlenek wodoru skutecznie eliminuje zakwit algi. W działania zaangażowane są Wojska Obrony Terytorialnej, żołnierze zawodowi wojsk chemicznych, a także oddziały Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.

