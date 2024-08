Школа дизайна ВШЭ и Комитет по туризму города Москвы представляют: мировые таланты в столице

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

8 августа состоялось торжественное открытие фотовыставки «Большие города в Москве» в Подземном музее парка «Зарядье».

С речью выступили Евгений Козлов, Арсений Мещеряков, Ирина Чмырёва и представители приглашенных институций из Индии и Китая — Нияти Шинде и Лю Сяосяя, соответственно. После этого Ирина Чмырёва провела экскурсию по выставке для спикеров и фотографов-участников.

Егений Козлов — Первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, председатель Комитета по туризму города Москвы;

Арсений Мещеряков — руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ, дизайнер, арт-директор, создатель дизайн-бюро Agey Tomesh и издательства «Книги WAM»;

Ирина Чмырёва — арт-директор Международного фестиваля фотографии PhotoVisa, кандидат искусствоведения, куратор, историк фотографии, член Международной ассоциации арт-критиков (AICA), Россия.

https://design.hse.ru/news/4084

