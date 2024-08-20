Финансовые новости: 20.08.2024, 10-10 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A105898 (ИАДОМ 1P21).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

20.08.2024 10:10

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 20.08.2024, 10-10 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 87.98) и диапазона оценки рыночных рисков (до 700.59 руб., эквивалентно ставке 21.25 %) ценной бумаги RU000A105898 (ИАДОМ 1P21)

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n72095

MIL OSI