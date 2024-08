Финансовые новости: Мошенники все чаще атакуют граждан, но обмануть их злоумышленникам удается реже: итоги II квартала

Source: MIL-OSI Russian Language News

В апреле — июне 2024 года банки зафиксировали почти 257 тыс. мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала.

Сокращение количества операций без добровольного согласия клиентов произошло на фоне значительного роста атак, которые предотвратили банки. Они отразили 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 трлн рублей. Эти показатели почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период. Тем не менее в II квартале мошенникам удалось украсть со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. Объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующие четыре квартала. Подробнее читайте в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств». Фото на превью: Miha Creative / Shutterstock / Fotodom

