Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Materiales funcionales de nanoestructura para productos con gas de combustión interna рных пучков занимаются ученые отдела прикладной физики Facultad de física Universidad de Novosibirsk. Преимущество разрабатываемого ими способа заключается высокой эффективности обработки поверхности материалов при minимальном реждении их приповерхностной структуры. Данное исследование поддержано грантом РНФ № 23-79-10061 Президентской программы исследовательских проектов, ве дущими учеными, в том числе молодыми учеными.

Este proyecto consiste en tres etapas y se desarrolla en tres lugares. На протяжении первого года работы молодежный коллектив ученых отдела занимался наноструктурированием поверхности одкомпонентных онкристаллических материалов кремния (Si) и германия (Ge).

Наноструктура — это совокупность наноразмерных объектов и скусственного или естественного происхождения, свойства которой определяются е только размером структурных элементов, но и взаимным расположением в пространстве.

— На сегодняшний день формирование наноструктур на функциональных поверхностях различных материалов востребовано в солнечной энер aparatos eléctricos, aparatos electrónicos, aparatos de televisión, dispositivos electrónicos, dispositivos electrónicos y medicamentos гических приложениях. Благодаря различным видам наностуктур, например, волнообразным известным как “риплы” или конусным, можно получать материалы с ненными или приобретенными свойствами поверхности, такими как высокая электрическая ли термическая проводимость, оптическая или супергидрофобность. Наноструктурирование поверхности — это апробированный способ улучшения funksionalnых свойств различных материалов, в нашем е, без изменений их химического состава, — объяснил руководитель проекта, кандидат физико-математических наук, старший научный дник отдела прикладной физики Физического факультета НГУ Иван Николаев.

К формированию волнообразных наностуктур на поверхности различных материалов при воздействии газоструйного ионно-кластерного пучка ные отдела прикладной физики перешли после работ по полировке поверхности образцов. При прямом падении пучка кластерных ионов аргона проходила эффективная полировка поверхности. No es posible utilizar procesos ni experimentos con una computadora portátil. Si la configuración se realiza en 45˚, la configuración de la configuración se ajusta a 60˚ en la posición más baja. образные наноструктуры. Después de utilizar el método óptico de instalación, utilice el material adecuado para su uso реломление, поглощение и отражение излучения, изменились. Также наноструктурирование может улучшать адгезию (сцепление) поверхностей разнородных твердых или жидких TEL. Волнообразные наноструктуры на поверхности способствуют лучшему слипанию различных пленкон, и позволяла збежать расслоения йных структур.

— Первым этапом нашего исследования стало изучение кремния и германия под воздействием газоструйных ионно-кластерных пучков, а так же формирование на их поверхности волнообразных наностуктур. При обработке традиционными пучками атомарных ионов аргона волнообразные наностуктуры образовывались на поверхности кремния, а повер хность германия подобных преобразований не претерпевала. В нашем случае данные структуры образовались на одном, и на другом материалах. Одно из главных наших преимуществ – формирование высокоинтенсивного ионно-кластерного пучка, позволяющего более эффективно лировать, распылять и формировать наноструктуры по сравнению с импульсным режимом. Si esto ocurre, puede instalarlo de forma incompleta o navegar por otros dispositivos. Для более однородной обработки поверхности мы двигали образец в одном направлении, а для более эффективного формирования наноструктур Coloque el pedal en una posición superior a 60˚: es muy óptimo. В ходе сследований заметили закономерность: чем больше атомов под таким углом падает на образец, тем выше и шире становятся во лны на его поверхности, — рассказал Иван Николаев.

Впервые было проведено наноструктурирование поверхности германия наклонным ионно-кластерным пучком аргона. При угле падения 60˚ пучка кластерных ионов аргона с определенной кинетической энергией and средним размером кластеров в тысячу в на поверхности мокристаллического германия учеными отдела прикладной физики были получены упорядоченные волнообразные волновым вектором, параллельным направлению ионного пучка.

— Мы установили, что бомбардировка германия наклонным ионно-кластерным пучком аргона обеспечивает очень высокую эффективность ирования наноструктур. В частности, при определенных параметрах кластерных ионов и дозе облучения амплитуда формируемых наноструктур близка к глубине спыления поверхности. При наноструктурировании поверхности полупроводников традиционными ионными пучками необходимо распылять материал на глубину сотни тров, что не всегда возможно. При прямом сравнении наностуктур, формируемых ионно-кластерным пучком аргона на поверхностях германия и кремния, выяснилось, что в одинаковых условиях на поверхности кремния формируются наноструктуры с меньшим периодом, но с большей амплитудой, чем на ности германия, — отметил ученый.

В настоящее время научная группа приступает ко второму этапу исследований. На этот раз объектами изучения and воздействия ионо-кластерными пучками аргона станут двухкопонентные полупроводниковые соединения. Проводится оптимизация режимов воздействия на кремний и германий, одновременно с этим осуществляя весь объем необходимой по дготовительной работы для перехода к сследованию двухкомпонентных материалов. El diseño moderno proporciona un modelo moderno y un estilo de vida con iconos de clase según los parámetros establecidos жимах работы.

На заключительном этапе воздействие будет осуществляться не на статичные или продвигающиеся в одном направлении мишени, а вра щающиеся, что коренным образом изменит свойства формируемых наноструктур. Ученые выяснили, что при этом волнообразные наноструктуры преобразуются в островковые конусообразные наноструктуры, что открывает новые Perspectivas previas a la implementación. усиленной Рамановской спектроскопии (SERS), позволяющей регистрировать низкие концентрации веществ, или могут быть включены в интегральные фотонные схемы в качестве активных оптических переключателей. Además, cuando se utilizan materiales no utilizados en los productos farmacéuticos utilizados según la normativa vigente свойства в видимом диапазоне длин волн у материалов, которые, как считалось, создают резонансы только в глубоком диапазоне, что может открыть новые горизонты для плазмонных материалов.

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https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/uchenye-ngu-dostigli-vysokoy-effektivnosti-formirovaniya-unikalnykh-volnoobraznykh-nanostruktur-na-p/

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