Татьяна Голикова: С начала года создано более 20 тыс. новых рабочих мест в регионах с наибольшим уровнем безработицы

Вице-премьер Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для выработки дополнительных механизмов реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. В повестке – мониторинг реализации «дорожных карт», которые были приняты до 2030 года в 10 регионах с наибольшим уровнем безработицы по методологии Международной организации труда.

«“Дорожные карты” 10 регионов утверждены в I квартале текущего года в соответствии с поручением главы государства. Сегодня первый отчёт по их исполнению. Результаты мониторинга “дорожных карт”, как и ситуация на рынке труда в разрезе регионов и видов экономической деятельности, являются основой для формирования нацпроекта “Кадры” и входящего в него прогноза до 2030 года потребности в трудовых ресурсах. Начиная со следующего года мероприятия “дорожных карт” будут включены в новый национальный проект, и мониторинг исполнения показателей будет осуществляться в порядке, установленном для национальных проектов», – заявила в начале заседания Татьяна Голикова.

«Дорожные карты» содержат широкий комплекс мероприятий, направленных на увеличение занятости, создание новых рабочих мест, повышение уровня трудоустройства выпускников высшего и среднего профессионального образования, сокращение теневой занятости. Всего по каждому региону утверждено 8 показателей.

Мониторинг реализации «дорожных карт» по итогам II квартала 2024 года, проведённый федеральными органами исполнительной власти совместно с регионами, показал достижение 75% показателей. Во всех регионах достигнуто плановое значение показателя по созданию новых рабочих мест. Так, с начала года в рамках «дорожных карт» было создано порядка 20 тыс. новых рабочих мест во всех сферах деятельности. Наибольшее число в Республике Дагестан и Чеченской Республике.

Проводится большая работа по достижению показателя уровня трудоустройства выпускников вузов и колледжей. Детальный мониторинг данного показателя будет проведен по итогам III квартала 2024 года.

Уделяется особое внимание приведению структуры и объёма контрольных цифр приёма по программам ВО и СПО в соответствие с кадровой потребностью каждого региона, развитию центров «Карьера» вузов для совершенствования программ поддержки студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, взаимодействию с работодателями для организации практики, стажировки и трудоустройства выпускников, приобретения ими первого профессионального опыта.

В 8 регионах созданы и приступили к работе межведомственные комиссии по легализации теневой занятости.

Во всех 10 регионах наблюдается снижение уровня безработицы по сравнению с 2023 годом, хотя в некоторых из них показатели остаются на высоких уровнях.

По итогам заседания федеральным органам исполнительной власти совместно с регионами было поручено провести риск-анализ достижения целевых показателей «дорожных карт», а также качества новых рабочих мест и баланса рабочих мест по видам экономической деятельности, принять исчерпывающие меры для достижения целевых показателей в установленные сроки.

