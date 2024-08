«Роснефть» повышает надёжность оборудования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе разработали новую методику определения дефектности металлических конструкций.

Невидимые глазу неоднородности, трещины, поры и другие дефекты, которые возникают на металлических изделиях, современная наука выявляет с помощью рентгеновского излучения.

Суть инновации, разработанной учёными Компании, заключается в анализе изменения интенсивности отраженного рентгеновского излучения, когда изделие наклоняется относительно падающего луча.

Полученные результаты позволяют установить размер и пространственное распределение дефектов. В отличие от традиционных подходов, инновация определяет нарушения не в конкретно выбранной точке, а по всей поверхности изделия.

Новая методика прошла успешные лабораторные испытания на насосно-компрессорных трубах, которые используются для транспортировки жидкости и газа. Методика абсолютно безопасна для людей и окружающей среды.

Выявление дефектов, возникающих в процессе изготовления, дает возможность специалистам своевременно определить изменение прочностных свойств металла и дать оценку его пригодности. Таким образом, применение новой методики продлит срок эксплуатации различных металлоконструкций, используемых в нефтяной отрасли.

Развитие технологического потенциала ‑ один из ключевых элементов корпоративной стратегии «Роснефть ‑ 2030». Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

20 августа 2024 г.

