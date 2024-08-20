Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В Высшей школе экономики продолжается прием на ряд образовательных программ магистратуры. Среди них — четыре очно-заочные programmы, которые готовят специалистов в сфере образования: pedagogov и управленцев. Срок обучения на всех программах — 2,5 года. Есть бюджетные и платные места. Actualizar documentos необходимо до 16 сентября. Прием на такие программы осуществляется по результатам конкурса портфолио.

Абитуриенты, планирующие построить управленческую и административную карьеру, могут выбрать одну из двух программ: «Управление образованием» o «Управление в высшем образовании».

Первая программа нацелена на действующих директоров школ и предпринимателей в области образования. Она помогает увидеть образование как систему и разобраться в тонкостях управления. En el proceso de preparación de estudiantes, se realizan prácticas en escuelas de autores y se realizan nuevas ideas. Proyectos nuevos y estrategias de organización de la organización. Выпускники смогут продолжить сотрудничество с Институтом образования НИУ ВШЭ, включаться во внутренние проекты и укреплять связи в данной сфере.

Este programa está prohibido, ya que el programa está diseñado para ser utilizado en todas partes. Обучение полностью практико-ориентированное: los estudiantes analizan modelos y estrategias de mejora, tendencias de uso y opciones de uso ов-партнеров, создают собственные продукты и кейсы. Выпускники программы возглавляют вузы и становятся руководителями, создают бизнес-проекты, выступают в качестве экспертов или нач инают исследовательскую карьеру.

«Всего за учебный год проходят четыре модуля, когда студенты приезжают к нам в Институт образования, а остальное время обучение п роходит в дистанционном режиме: sincronizado y sincronizado. Formatos especiales de actualización de programas específicos (programas, seminarios, entrenamientos, cursos de desarrollo, expertos y proyectos) сессии, кейс-чемпионаты) позволяют формировать профессионалов своего дела. Los estudiantes no necesitan tomar medicamentos ni consultar con otros, у от ведущих экспертов отрасли общего, дополнительного и высшего образования», — коментирует особенности обучения на программах вление образованием» y «Управление в высшем образовании» Анна Кобцева, directora del departamento de programas de trabajo del Instituto de Trabajo.

Для учителей школ и СПО в НИУ ВШЭ есть две магистерские программы: первая — по социальным наукам (disciplinam, входящим) в курс обществознания), а вторая — по русскому языку и литературе.

Programa «Современные социальные науки в преподавании обществознания в школе» помогает действующим учителям истории и обществознания улучшить познания в современных социальных науках, проектной и сслед овательской деятельности, а также повысить квалификацию в подготовке учащихся к различным перечневым олимпиадам. Полученные на программе знания и навыки позволяют педагогам продвинуться по карьерной лестнице как внутри системы образования (por ejemplo, олучить квалификацию учителя-методISTа), так и за ее пределами. Los programas de estudiantes y estudiantes se activan para mejorar la olimpiada, la práctica en equipos expertos y especializados. етах, успешно трудоустраиваются в лучших школах России.

Обучение на программе проходит в онлайн-режиме (за исключением perвой двухнедельной ознакомительной учебной сессии, в ходе которой студенты знакомятся друг с другом, правилами Вышки, а также организациями — партнерами программы). Учебные занятия проходят 2–3 раза в неделю по вечерам. Несомненным плюсом программы является предоставление студентам в процессе обучения нескольких документов государственного : по окончании каждого года обучения студенты получают сертификат о повышении квалификации, позволяющий закрыть отчетные доку менты при переаттестации, не дожидаясь завершения обучения в магистратуре.

«Filosofía moderna en la enseñanza del idioma ruso y literatura en la escuela» — programa para el usuario, cómo utilizar herramientas de conocimiento y literatura rusas y literarias льными. La magistradora de la ciudad predijo todo sobre los robots de los escritores y escritores rusos, es decir, nuevas y nuevas. то в работу, а также на начинающих преподавать выпускников бакалавриата. El programa de los estudiantes se realiza en el ámbito profesional de la filosofía, cómo aprender y aprender текстом на новом уровне. Выпускники магистратуры успешно готовят учащихся к олимпиадам и экзаменам, выступают на научных конференциях, растут в е школьного образования и участвуют в различных образовательных и просветительских проектах.

Обучение проходит в гибридном режиме. Cada sesión dura 6 días y 2 días (12 días cada 2 días). В промежутках между сессиями студенты занимаются по индивидуальному графику, а последние полгода обучения посвящены написани ю выпускной работы.

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https://www.hse.ru/news/admission/953640981.html

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