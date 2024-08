Правительство расширило перечень продукции, производители которой имеют налоговую преференцию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Постановление от 17 августа 2024 года №1112

Документ Постановление от 17 августа 2024 года №1112

Правительство продолжает системную поддержку промышленной отрасли. Подписано постановление о расширении перечня продукции, производители которой имеют налоговую преференцию.

Речь идёт о производителях продукции из специального перечня, длительность производственного цикла которой составляет свыше 6 месяцев.

Новым постановлением в список добавлено семь позиций. Это в том числе строительные электрокраны, проходческие щиты и комбайны, различные виды электропечей.

Изготовители продукции, входящей в такой перечень, вправе перечислять налог на добавленную стоимость на день отгрузки товара, а не на день его оплаты, то есть с отсрочкой.

Решение направлено на поддержку производителей продукции тяжёлого машиностроения, что предусмотрено в Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2030 года и на период до 2035 года. Один из её ключевых акцентов – ориентир на достижение технологического суверенитета, о необходимости которого неоднократно говорил Президент.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 28 июля 2006 года №468.

