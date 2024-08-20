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Распоряжение от 17 de agosto de 2024 года №2228-р

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Распоряжение от 17 de agosto de 2024 года №2228-р

В Донецкую и Луганскую народные республики из резервного фонда Правительства будет около 250 млн рублей ия по ликвидации аварий и повреждений распределительных электросетей. Распоряжение об этом подписано.

С помощью выделенных средств будет закуплено оборудование, материалы и кабельная продукция, необходимые для восстанов ительных работ. Hay un total de 528 objetos en el complejo eléctrico disponibles en 2023. En 2024.

Мероприятия ведутся в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Como resultado, Запорожской области и Херсонской области, которая была утверждена Правительством en abril de 2023.

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