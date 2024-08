Новые знания, опыт и погружение в реализацию инженерных проектов от индустриальных партнеров – в ПИШ НГУ стартовал летний интенсив «Технохак»

Source: MIL-OSI Russian Language News

80 студентов со всей России приехали в новосибирский Академгородок, чтобы принять участие в интенсиве Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия». В рамках интенсива студенты, обучающиеся на специальностях в области математики, физики, химии, биологии, программирования, геофизики и инженерии будут решать реальные задачи индустриальных партнеров под руководством опытных инженеров и научных сотрудников ПИШ НГУ, а также экспертов исследовательских институтов СО РАН и технологических предпринимателей.

Студенты в течение будут работать по шести направлениям:

— BIO — молекулярная инженерия в биотехнологиях и медицине.

— IT-GEO — цифровые и аппаратные инструменты для нефтегазовой отрасли.

— SPACE — системы спутниковой связи.

— MODEL-GEO — цифровые модели для интенсификации добычи нефти и газа.

— SENSORS — оптическая сенсорика.

— FLY — беспилотные авиационные системы.

Трек SENSORS начал работу уже 16 августа в республике Алтай. Студенты занимаются решением задач, направленных на помощь в мониторинге заповедных территорий. За прошедшие дни они успели прослушать несколько лекций про нюансы работы с оптоволокном, устройство и физические принципы систем распределенного детектирования, и на этой неделе приступают к активной работе над задачами.

На открытии интенсива с приветственным словом выступила заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

— Нам важно, чтобы подрастали новые поколения молодых ученых, которые находили бы себя в сложных технологических кооперационных связях. И сегодня в Новосибирске сформирована очень хорошая среда для того, чтобы создавались команды, которые способны решать технологические задачи, создавать собственные продукты для поддержания технологического суверенитета. Благодарю организаторов интенсива «Технохак», а также руководство ПИШ НГУ за эту инициативу, поскольку участники не просто будут работать на площадке, но и познакомятся с научными институтами и инфраструктурой Академгородка, которая позволяет создавать проекты мирового уровня. С нетерпением ждем начала международного форума «Технопром», который стартует 27 августа. Именно там будут представлены результаты работы команд для представителей производства. Для ряда компаний эти технологические решения могут быть использованы непосредственно в производственном процессе, — подчеркнула Ирина Мануйлова.

Директор Передовой инженерной школы НГУ Сергей Головин рассказал участникам о концепции обучения в магистратуре ПИШ НГУ — студенты работают над реальными задачами отрасли, приобретая фундаментальные научные знания.

— Ключевой элемент «Технохака» — это решение инженерных технологических задач в рамках проектной деятельности. Эти задачи — часть больших проектов, которыми Передовая инженерная школа занимается по заказу индустрии. На летнюю программу мы имеем больше свободы для того, чтобы попробовать новые направления, например, связанные с беспилотными системами, в этом году будет работать трек FLY. Студенты «Технохака» за неделю работы пройдут весь путь от формулирования постановки задачи до создания отчуждаемого продукта, обладающего ценностью для заказчика. Я надеюсь, что за время интенсива у студентов получится погрузиться в работу ПИШ НГУ, познакомиться с нашими преподавателями, а мы сможем посмотреть на студентов в действии и понять, кто из них больше нам подходит для приглашения на программы магистратуры ПИШ НГУ, — отметил Сергей Головин.

В первый день мероприятия участники познакомились с задачами, разделились на команды внутри треков, распределили функции в командах и запланировали работу на ближайшую неделю. Необходимый инструментарий для проектной деятельности участники получат на лекциях по основам инженерного дела и практических занятиях в лабораториях НГУ.

Закрытие «Технохака» пройдет во вторник, 27 августа, на площадке форума «Технопром». Участники представят результаты работы на интенсиве, а представители Передовой инженерной школы примут участие в панельной сессии «Инженерное образование в ПИШ НГУ».

