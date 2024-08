Исполнилось 55 лет с начала промышленной разработки «Удмуртнефтью» первого месторождения в Удмуртии

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Удмуртнефть» (совместное предприятие НК «Роснефть» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec) 55-лет назад приступила к промышленной разработке первого нефтяного месторождения в Удмуртии. Эксплуатационная скважина Архангельского месторождения в 1969 году дала высокий дебит высококачественной девонской нефти.

В настоящее время добывающий фонд Архангельского месторождения составляет 27 скважин. Легендарная первая скважина № 163 работает и сегодня. За прошедшие годы она обеспечила добычу более 425 тыс. тонн нефти. Другая скважина Архангельского месторождения – № 100Р – держит рекорд в Удмуртии по накопленной добыче, которая превышает один миллион тонн нефти.

Дальнейшее развитие предприятия предусматривает увеличение добычи нефти за счет ввода новых высокопроизводительных скважин с удлиненным горизонтальным участком, многозабойных скважин по технологиям «Фишбон» и «Ласточкин хвост», а также зарезки боковых стволов на действующем фонде.

В ближайшее время в «Удмуртнефти» ожидается добыча юбилейной 335-миллионной тонны нефти с начала эксплуатации месторождений.

Справка: ПАО «Удмуртнефть» имени В.И. Кудинова – крупнейшее нефтедобывающее предприятие на территории Удмуртской Республики, обеспечивающее 60% добываемого в регионе сырья. Предприятие осуществляет производственную деятельность на 70 лицензионных участках в 14 муниципальных районах.

