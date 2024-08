ИММиТ представил уникальные инновационные разработки на форуме «Армия-2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Недавно в Подмосковье завершился международный военно-технический форум «Армия-2024» — крупнейшее событие в сфере инноваций для оборонно-промышленного комплекса России. На мероприятии поднимались вопросы развития военного потенциала, технологий и модернизации сферы. Активное участие в работе «Армии» приняли представители Политеха , включая сотрудников научно-исследовательской лаборатории «Лазерные и аддитивные технологии» Института машиностроения, материалов и транспорта.

Инициатором дебюта сотрудников лаборатории на форуме стал директор Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Анатолий Попович. Он заострил внимание на высоком уровне развития лазерных и аддитивных технологий лаборатории и отметил важность демонстрации достигнутых результатов на всероссийском мероприятии сферы ОПК.

На выставочном стенде Политеха специалисты НИЛ продемонстрировали сопловые аппараты после восстановительного ремонта методом лазерной газопорошковой наплавки, рабочие лопатки, сварные соединения, образованные методом лазерной и гибридной лазерно-дуговой сварки и многое другое.

Уникальным экспонатом стал мобильный комплекс лазерной наплавки «Кочевник», созданный руками специалистов НИЛ «ЛиАТ» ИММиТ СПбПУ. Робот предназначен для лазерной наплавки изделий на территории заказчика. Специалисты лаборатории спроектировали и сделали комплекс в рамках проектов по ремонту компонентов газотурбинных двигателей отечественного и импортного производства. К форуму подготовили обновлённый буклет, содержащий информацию об актуальных разработках подразделения и опыте взаимодействия с партнёрами.

Заведующий лабораторией «Лазерные и аддитивные технологии» Михаил Кузнецов выступил на двух мероприятиях ассоциации развития аддитивных технологий. Руководитель подразделения отчитался об успехах лаборатории на круглом столе «Перспективы внедрения аддитивных технологий в ОПК Российской Федерации. Обеспечение технологического суверенитета». Он представил доклад на тему «Изготовление и ремонт высоконагруженных деталей и узлов динамического оборудования с использованием лазерных аддитивных и сварочных технологий». Михаил Кузнецов показал примеры изготовления технологических комплексов прямого лазерного выращивания и лазерной наплавки стационарного типа. Учёный подчеркнул, что все технологические комплексы оснащены герметичной камерой и обладают возможностью создания УП в автоматизированном режиме, оснащены рабочим местом оператора и поставляются с комплектом ЗИП и СИЗ.

Позже Михаил Кузнецов принял участие в дискуссии на тему «Лазерные и инновационные технологии и материалы для ОПК. Подготовка кадров. Развитие кооперационных связей».

«При тесном сотрудничестве с предприятиями реального сектора экономики, в том числе и предприятиями ОПК, сотрудники НИЛ „Лазерные и аддитивные технологии“ и СПбПУ готовят кадры в рамках образовательной деятельности и курсов повышения квалификации, разрабатывают и изготавливают оборудование, участки, производства под задачи заказчиков с отработкой и передачей технологического процесса, — отметил Михаил Кузнецов. — Мы предлагаем использовать опыт, полученный нами в рамках решения производственных задач, при разработке нормативной документации для легализации аддитивных и лазерных сварочных технологий в ОПК. Готовы тесно сотрудничать для повышения уровня автоматизации и роботизации производств предприятий ОПК с передачей нашего опыта и технологических процессов».

Военно-технический форум «Армия-2024» стал площадкой для демонстрации новейших разработок лаборатории, заключения соглашений и установления договоренностей о сотрудничестве с научными подразделениями других университетов и представителей бизнеса.

В ходе мероприятий, обсуждались ключевые проблемы областей лазерных сварочных и аддитивных технологий. Прошли встречи с потенциальными заказчиками, удалось обсудить фронтирные задачи отрасли с коллегами , — подытожил Михаил Кузнецов.

