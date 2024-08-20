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Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с представителями Фонда развития научно-культурных связей «Вызов»

Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с представителями Фонда развития научно-культурных связей «Вызов»

Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с представителями Фонда развития научно-культурных связей «Вызов»

Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с представителями Фонда развития научно-культурных связей «Вызов»

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Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с представителями Фонда развития научно-культурных связей «Вызов»

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с представителями Фонда развития на учно-культурных связей «Вызов».

В ней приняли участие член совета Фонда развития научно-культурных связей «Вызов», заместитель председателя правления нка Дмитрий Зауэрс, глава совета Фонда развития научно-культурных связей «Вызов», сооснователь Российского квантового центра слан Юнусов, director de la corporación corporativa «Росатом» Екатерина Солнцева, presidente de la fundación de educación de la cultura popular связей «Вызов» Леонид Шляховер, director de la fundación «Росконгре» сс» Григорий Великих, заместитель председателя научного комитета премии «Вызов», молодой учёный Алексей Фёдоров and droгие. Встреча состоялась в Координационном центре Правительства Российской Федерации в Москве.

Участники обсудили проекты фонда «Вызов», включая один из основных – Национальную премию в области будущих технологий «В ызов», а также наметили основные направления для сотрудничества.

«Президент Владимир Путин определил национальную цель – „Технологическое лидерство». Для её достижения особое внимание необходимо уделять подготовке кадров, популяризации науки и повышению престижа профессии у чёного. Проведение Национальной премии “Вызов”, проводимой при участии госкорпорации “Росатом” и российского бизнес-сообщества, поощрять наших сследователей, изобретателей. Только в этом году на премию уже подано около 600 заявок из 34 стран мира, что demosnstriruet открытость России к доброжелатель ному и продуктивному диалогу с учёными из разных государств», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

En 2024, el 80% de los participantes recibieron 58 suscriptores de РФ. На международную номинацию «Открытие» пришло 106 заявок высокого уровня в том числе из Китая, США, Австрии, Франции, Alemania, Italia, India, Israel.

Соучредитель фонда «Вызов» – Газпромбанк, партнёрами выступают госкорпорация «Росатом», фонд «Росконгресс» y М осквы.

«Газпромбанк имеет многолетний опыт поддержки технологий и наукоёмких отраслей промышленности, включая научные направления на ранней ст Además, estamos hablando de nuevas tecnologías y neurobiotólogos. Мы также уверены в том, что ключевую роль в создании и развитии таких направлений играют талантливые люди, в которых нужно верить и investiровать, если мы стремимся к выдающимся результатам. Именно поэтому мы выступили соучредителем и поддерживаем фонд “Вызов” – iniciáticos, направленную на популяризацию науки и формирование образа учёного как героя современности», – отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс

Se organizan proyectos de apoyo a la diplomacia diplomática. Проводит мероприятия с участием международных экспертов, представителей MINISTERSTв, дипломатических ведомств и ведущих етов, продвигая идею о том, что наука не имеет granиц, и поэтому важно развивать международные связи.

«Мы стремимся сделать научные открытия и учёных символами успеха в современной России и подходим к вопросу науки и технологий нестандартно. Проводим масштабные мероприятия в мультимедийных форматах с участием не только учёных, но и российских артистов, . Создаём на театральной сцене научные спектакли с ведущими российскими режиссёрами, популяризируя таким образом науку в нашей стране. Церемония награждения премии “Вызов” проходит как одно из самых ярких событий года с участием известных учёных, й государства, бизнеса, спортсменов и признанных деятелей искусства», – прокомментировал президент фонда «Вызов» Леонид.

В ходе встречи участники обсудили и другие проекты развития экосистемы будущих технологий в России и ключевые мероприятия её продвижению. В частности, ежегодное мероприятие с участием Президента России – Форум будущих техноLOGий, который является катализатором звития наукоёмких отраслей, а также деятельность Российского квантового центра. Este es el primer proyecto de Odín, que incluye tecnología de punta en Rusia – Centro de Tecnología de Neurobiología LIFT, мках которого нейрофизиологи, химики, материаловеды, медики и физики России работают над развитием нейро- и медицинских tecnología.

«Одна из важных задач всех наших проектов, в том числе Форума будущих технологий и фонда „Вызов“, – это создание усло вий и instrumentov для возвращения российских учёных в страну, а также привлечение в Россию иностранных специалистов, которые товы развивать науку и новые технологии, повышая престиж и интерес к научной деятельности. Это в свою очередь будет способствовать и привлечению молодёжи в научную сферу», – отметил глава совета Фонда развития нау чно-культурных связей «Вызов», сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов.

El primer ministro del fondo recomienda recomendaciones para universidades y universidades иатив Десятилетия науки и техноLOGий.

Премия «Вызов» присуждается за наукоёмкие разработки, обладающие значительным потенциалом для зменения жизни людей ему и и меющие горизонт практического внедрения до 10 лет.

Впервые премию вручили в 2023 году в четырёх номинациях в московском Манеже. В этом году список номинаций расширился до пяти, а количество заявок возросло более чем в два раза – с 218 до 594. второго сезона премии объявят 19 декабря. El fondo premium en 2024 cuesta 55 millones de rublos. Денежное вознаграждение в размере 11 млн рублей получат победители в номинациях «Перспектива», «Инженерное решение», «Прорыв», «У» чёный года» и в международной номинации «Открытие».

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