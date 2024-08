Дмитрий Чернышенко: В первом полугодии двусторонний товарооборот между Россией и Китаем составил 113 млрд долларов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и Заместитель Премьера Госсовета КНР Хэ Лифэн провели в Москве 28-е заседание Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

С российской стороны в мероприятии также приняли участие заместитель Руководителя Аппарата Правительства РФ Эльмир Тагиров, заместитель Министра экономического развития РФ Владимир Ильичев, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Никита Стасишин, заместитель Министра промышленности и торговли Алексей Груздев, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский, представители госкорпораций «Росатом», «Роскосмос», «ВЭБ.РФ», Банка России, АО «Российский экспортный центр» и другие.

В состав делегации от Китая вошли заместитель Министра коммерции КНР Лин Цзи, Министр жилья, городского и сельского строительства КНР Ни Хун, заместитель Министра транспорта КНР Ли Ян, заместитель Министра науки и технологий КНР Чэнь Цзячан, заместитель Министра промышленности и информатизации КНР Чжан Юньмин, заместитель Министра экологии и окружающей среды КНР Юй Хуэйвэнь, заместитель начальника национального космического управления КНР Бянь Чжиган, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и другие.

Дмитрий Чернышенко поприветствовал представителей китайской делегации и выразил заинтересованность в долгосрочном развитии и укреплении российско-китайских отношений.

«Москва и Пекин привержены принципам взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела друг друга, взаимной поддержки по вопросам, затрагивающим ключевые национальные интересы», – отметил российский вице-премьер.

2024 год проходит под знаком 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. СССР стал первым государством в мире, признавшим новый Китай и установившим с ним дипотношения.

Центральную роль в продвижении всего комплекса связей двух стран играет дипломатия лидеров. В мае Президент Российской Федерации Владимир Путин совершил государственный визит в Китайскую Народную Республику, который стал его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы Российского государства. Это подчеркнуло особый характер отношений между двумя странами. Кроме того, в июле состоялась встреча Президента России с Председателем КНР Си Цзиньпином в Астане на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Лидеры наших стран достигли важных договорённостей о дальнейшем высококачественном развитии российско-китайского практического сотрудничества, выведении его на новый, более высокий уровень. Задача правительств двух стран – реализовать на практике эти решения, обеспечить эффективное продвижение взаимодействия по всем направлениям. Именно на это направлена деятельность разветвлённого механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая, основой которого является наша комиссия», – добавил Дмитрий Чернышенко.

В числе важных направлений двустороннего сотрудничества Заместитель Председателя Правительства России отметил необходимость ускорения темпа прироста товарооборота. По данным российской статистики, в первом полугодии 2024 года двусторонний товарооборот увеличился на 4,8% и составил 113 млрд долларов.

«Убеждён, что наше сегодняшнее заседание будет способствовать реализации договорённостей глав государств и правительств во всех сферах практического сотрудничества между нашими странами, внесёт новый вклад в успешное проведение 29-й регулярной встречи глав правительств», – отметил российский вице-премьер.

Заместитель Премьера Госсовета КНР рассказал о взаимодействии в области торговли. По его словам, страны развивают сотрудничество по ключевым проектам в области атомной энергетики, авиации, космических проектов и спутниковой навигации.

Кроме того, Хэ Лифэн отметил проекты в области грузоперевозок, искусственного интеллекта, транспорта. Идёт налаживание контактов между предприятиями двух стран.

«Выражаем надежду на новый уровень сотрудничества, устойчивое и стабильное развитие китайско-российских отношений», – заключил Заместитель Премьера Госсовета КНР.

В ходе пленарного заседания руководители отраслевых министерств и ведомств доложили о достижениях и путях решения имеющихся вопросов, а также обменялись мнениями по вопросам дальнейшего наращивания российско-китайского сотрудничества в сферах торговли, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, ядерной энергетики и космоса, финансов, науки и передовых технологий, связи, строительства и природоохраны.

По итогам переговоров был подписан протокол 28-го заседания Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

