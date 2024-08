Десант на «ОстроVа». Политех — участник всероссийского молодёжного форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

В августе этого года Сахалинская область стала эпицентром молодёжной активности и инноваций в рамках проведения всероссийского молодёжного форума «ОстроVa». Мероприятие, организованное правительством Сахалинской области и федеральным агентством по делам молодёжи, призвано стать катализатором для развития талантливой молодёжи и реализации их инициатив. Основные цели форума включают создание условий для коммуникации между молодёжью и представителями бизнеса, науки и власти. Это способствует самореализации молодых людей и укреплению их профессиональных компетенций.

Представители ИСИ СПбПУ Анна Короткова, Екатерина Зорина, Алина Дорошенко, Дмитрий Жарков и Арсений Шашков стали экспертами и модераторами направления «Строительство» трека «Карьера. Производство».

Студенты ИСИ СПбПУ Вероника Широкова, Андрей Тростинский и Кирилл Цой приняли активное участие в работе над кейсами, охватывающими широкий спектр задач в сфере строительства. Задания разработаны на основе запроса предприятий региона и реальной практики в ключевых областях, таких как проектирование, управление строительными процессами, девелопмент и технологии информационного моделирования.

Особое внимание на форуме уделили теме “Карьера. Производство”, где молодые специалисты смогли обсудить вопросы построения профессиональной траектории, решения реальных кейсов от ведущих компаний и возможности стажировок. Участники смогли не только улучшить свои профессиональные умения, но и построить сеть профессиональных контактов, которая будет способствовать их карьерному росту , — отметила ведущий эксперт направления «Строительство», преподаватель ИСИ СПбПУ Анна Короткова.

Работа над кейсами позволила участникам направления «Строительство» получить ценный опыт решения реальных задач, применить на практике передовые методы и технологии, а также развить профессиональные навыки в области управления строительными и инвестиционными проектами. Разработки, предложенные студентами СПбПУ включают применение современных цифровых технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта.

