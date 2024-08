Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Новосибирский государственный университет провёл двухнедельные курсы, посвящённые искусственному интеллекту и программированию для иностранцев. В школе приняло участие 68 студентов из китайских университетов-партнёров — Сианьского Северо-Западного политехнического университета и Бэйханского университета. Во время обучения китайские студенты совершенствовали свои знания о нейросетях и анализе больших данных на языке программирования Python. В этом году появились и иностранные преподаватели, в том числе из Индии.

— Думаю, что полученные навыки очень помогут в будущей карьере и научных исследованиях, — рассказал один из участников Летней школы Вэй Мин.

Помимо учебной программы, студентов ждали и развлекательные мероприятия — экскурсии по Новосибирску и Академгородку в частности.

— В этом году к нам хотели попасть больше 120 человек. НГУ среди других российских университетов в этот раз был в приоритете, потому что наша программа даёт углублённые знания, а в свободное время есть возможность посетить разнообразные экскурсии, — рассказывает Аделина Козулина, специалист отдела международного рекрутинга.

Также в этом году в рамках школы проводились курсы русского языка для китайских студентов, чтобы познакомить их с русской культурой и традициями. Занятия проводили преподаватели из Центра международных учебных программ.

— За время летней школы мне понравилась не только программа обучения IT-технологиям, но и особая русская культура, и ещё я познакомилась с новыми людьми, — рассказывает Ли Сюэцинь, участница Летней школы.

— Особо впечатляет, что НГУ находится глубоко в лесу, здесь очень много зелени. Мы бы хотели и дальше тесно сотрудничать, в том числе осуществлять языковые обмены с целью работы и учёбы в обеих странах, — делится сопровождающая китайской группы Чжао Цянь.

17 августа прошла торжественная церемония закрытия школы. На ней начальник Международного отдела НГУ Евгений Иванович Сагайдак вручил участникам сертификаты и пожелал им сохранить в сердце кусочек Сибири.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/v-ngu-proshla-letnyaya-shkola-iskusstvennogo-intellekta-dlya-inostrantsev/

MIL OSI