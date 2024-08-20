Валерию Афанасьеву, народному артисту России

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Михаил Мишустин поздравил актёра театра и кино с 75-летним юбилеем.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Талантливый актёр и педагог, человек с неиссякаемой энергией, Вы вносите большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Невероятный творческий потенциал, мастерство и дар перевоплощения позволили Вам реализовать себя на театральной сцене и в кинематографе, создать множество разнохарактерных образов.

Желаю Вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия».

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http://government.ru/gov/persons/151/telegrams/52416/

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