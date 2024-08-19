20–22 августа 2024 года по приглашению Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Россию с официальным визитом посетит Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Цян

Source: MIL-OSI Russian Language News

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Запланировано проведение 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Стороны обсудят актуальные вопросы развития российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, включая продвижение совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, на транспорте и в других областях.

По итогам встречи планируется подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

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http://government.ru/announcements/52397/

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