Этот день в истории Политеха: 19–25 августа

В этом выпуске специального проекта , который посвящён 125-летию Политехнического университета, вы узнаете, какие события, связанные с нашим вузом, происходили в разные годы с 19 по 25 августа.

19 августа 1902 года министр финансов Российской империи Сергей Юльевич Витте утвердил правила для студентов Политеха. Они обязывались поддерживать честь и достоинство института безукоризненным поведением в его стенах и вне его. За несоблюдение правил Совет института мог вынести студенту выговор, выговор с предупреждением, уволить на время и представить к исключению, утверждаемому министром финансов.

20 августа 1921 года ректором Петроградского политехнического института избран Леонид Васильевич Залуцкий — профессор, доктор технических наук. Он окончил Московский университет и Санкт-Петербургский электротехнический институт императора Александра III. С 1 октября 1906 года приказом министра торговли и промышленности, по ходатайству декана электромеханического отделения Политеха М. А. Шателена его приняли в Санкт-Петербургский политехнический институт младшим лаборантом кафедры электротехники. С первого года своей работы в Политехническом институте Леонид Васильевич занимался вопросами магнитных явлений, исследовал магнитные свойства различных сортов железа, чугуна и стали уральских заводов, построил ряд приборов для испытаний. В 1918 защитил диссертацию на звание адъюнкта электротехники, позднее возглавил лабораторию магнитных измерений, и с 15 декабря 1920 года занял должность профессора электромеханического факультета по кафедре «Технология электротехнических материалов». С 1908 по 1914 годы Л. В. Залуцкий ежегодно ездил в командировки с научной целью на заводы Англии, Франции, Германии и др. Его отчёт о проделанной работе удостоен премии имени Карла Сименса.

21 августа 1882 года родился Александр Алексеевич Чернышёв — заведующий кафедрой радиотехники, выдающий электротехник, один из пионеров развития отечественного телевидения. В 1907 году он окончил электромеханическое отделение Петербургского политехнического института. В 1909 году разработал и построил оригинальный абсолютный дистанционный электростатический ваттметр для измерений напряжений до 180 тысяч вольт постоянного и переменного тока. За работы в области высоковольтной электротехники А. А. Чернышёв отмечен медалью Русского технического общества и премией имени К. Ф. Сименса. Ваттметр Чернышёва, хранящийся в фондах Музейного комплекса СПбПУ, — это единственный экземпляр прибора не только в нашей стране, но и в мире.

21 августа 1900 года состоялось совещание по выработке Положения о Политехническом институте под председательством Н. П. Петрова. В совещании принимали участие профессора Д. И. Менделеев, А. Н. Крылов, А. С. Попов, В. Л. Кирпичев, Н. А. Меншуткин, Н. Г. Егоров, А. С. Посников и др. На встрече приняли решение об организации в институте отделений: экономического, кораблестроительного, металлургического и электротехнического.

21 августа 2023 года в Политехе открылся XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике — одно из старейших и крупнейших научных мероприятий России. В Петербурге мероприятие проводилось впервые. Участниками стали более 1600 человек из 70 городов России, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. В числе спикеров и экспертов — 18 академиков РАН, 31 член-корреспондент РАН и почти 300 молодых учёных.

23 августа 1934 года вышел приказ об объявлении состава отдела военного обучения в Политехническом институте, в который вошли кафедры военных дисциплин и физического воспитания (в составе последней было 16 преподавателей). Он стал прародителем современного Института физической культуры, спорта и туризма .

СПбПУ тесно связан с физкультурой и спортом с самого основания. Практически сразу после открытия были оборудованы специальные помещения и приобретен спортивный инвентарь. К 1915 году в Петроградском политехническом институте, как тогда назывался наш вуз, уже были зарегистрированы кружок спортсменов, политехнический кружок водного спорта, гимнастический и спортивный кружок студентов-электротехников.

23 августа 1943 года советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве — одной из самых крупнейших и самых важных сражений Великой Отечественной войны. В боях участвовали студенты и выпускники нашего университета: Моисей Липманович Горелик (механический факультет), Николай Петрович Кораблёв (автомеханический факультет), Никита Борисович Мартынов (энергомашиностроительный факультет), Пётр Андреевич Великий и Владимир Алексеевич Федотовский, (специальность «Машины автоматы и полуавтоматы»). Все они отдали жизнь за освобождение нашей родины.

23 августа 1902 года министр финансов Российской Империи Сергей Юльевич Витте утвердил форменную одежду петербургских студентов-политехников, которая должна отличаться от варшавской и киевской. Модельером назначили К. П. Боклевского (он был сыном художника и сам отлично рисовал).

25 августа 1956 года на судостроительном заводе им. А. Марти (ныне «Адмиралтейские верфи») был заложен атомный ледокол «Ленин», ставший первым в мире надводным судном с ядерной энергетической установкой. Проект атомохода был разработан в ЦКБ-15 (ныне ЦКБ «Айсберг») в 1953-1955 годах. Его проектированием руководили выпускники ЛПИ им. Калинина В. И. Неганов и Б. Я. Гнесин.

