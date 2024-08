Финансовые новости: Новая конфигурация рынка микрофинансирования в докладе Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России предлагает в ближайшие 3 года изменить структуру рынка микрофинансирования, выделив компании предпринимательского и целевого финансирования в отдельные сегменты. В статусе микрофинансовых продолжат работать организации, предлагающие наиболее дорогие займы — свыше 100% годовых. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы.

Сейчас одной из проблем развития микрофинансирования остается низкое доверие к этому рынку. С этим сталкиваются и организации, которые финансируют предпринимателей, предоставляют POS-займы и рассрочку и не создают повышенных социальных рисков. Напротив, они стимулируют предложение товаров и услуг при умеренном уровне процентных ставок. Основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов. В настоящее время значительный объем таких займов выдается под максимально допустимую процентную ставку, которая не зависит от вида продукта и качества заемщика. Около трети из них переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего граждане оказываются втянутыми в долговую спираль. Предлагается установить лимит на количество одновременно действующих договоров — 1 заем до погашения. Планируется также ввести период охлаждения между оформлением займов — не менее 3 календарных дней. И будет снижен уровень максимальной переплаты по займу с 130 до 100% от тела долга. Все эти меры помогут сделать займы более доступными для населения и бизнеса, позволят оградить людей от неконтролируемого роста долга и повысить уровень доверия к участникам рынка. Ответы на поставленные в докладе вопросы и предложения о развитии рынка микрофинансовых организаций можно направлять до 20 сентября 2024 года включительно. Фото на превью: TStudious / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20931

MIL OSI