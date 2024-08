Татьяна Голикова провела 25-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве в Доме Пашкова под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой и Члена Государственного совета Китайской Народной Республики Шэнь Ицинь состоялось 25-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. В заседании приняли участие представители профильных ведомств. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества по всем гуманитарным направлениям. По итогам заседания был принят ряд согласованных решений, оформленных протоколом комиссии.

25-е заседание комиссии направлено на реализацию поставленных главами государств задач и предваряет 29-ю регулярную встречу глав правительств, являясь одним из важных этапов её подготовки.

«Сегодня Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнёров, неизменно придерживаются принципов уважительных, равноправных, доверительных отношений. Центральную роль в продвижении всего комплекса связей двух стран играет интенсивный доверительный диалог глав государств. Главным событием года в наших двусторонних отношениях стал государственный визит Президента Российской Федерации В.В.Путина в Китай в мае этого года. Символично, что это была первая зарубежная поездка главы российского государства после инаугурации. Ключевым элементом визита стали переговоры Президента В.В.Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина в различных форматах. По их итогам достигнуты важные договорённости по всем основным направлениям двусторонней кооперации», – сказала во вступительном слове Татьяна Голикова. В присутствии глав государств в Пекине был дан старт межгосударственному проекту – Годам культуры России – Китая (2024–2025 годы). Данный формат даёт возможность продемонстрировать всему миру объединяющую силу искусства и вовлечь более широкие слои общественности в орбиту двусторонних отношений через знакомство с традициями и творчеством страны-соседа, а также создать эффективную площадку для расширения горизонтальных связей между профильными участниками обменов – учреждениями культуры и образовательными организациями.

Татьяна Голикова отметила, что за время работы комиссии удалось достигнуть существенных результатов в углублении двустороннего взаимодействия в гуманитарной области. Одним из главных показателей успешной совместной работы в области образования стало сохранение высокого уровня академической мобильности. В России в 2023/2024 учебном году без учёта студентов подготовительных факультетов обучались 48 тысяч граждан Китайской Народной Республики. В ведущих вузах Китая проходят обучение свыше 16 тысяч российских студентов.

Удалось добиться значимых результатов в области межвузовского сотрудничества. Флагманом здесь выступает проект Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) и Пекинского политехнического института (ППИ), являющийся уникальным и не имеющий аналогов в гуманитарном взаимодействии России и Китая. В настоящее время в МГУ-ППИ открыто 10 факультетов, на которых обучаются более 2500 студентов.

Китайские учащиеся проявляют интерес к русской культуре и русскому языку. В этом году в КНР началась реализация международного проекта «Российский учитель за рубежом», в рамках которого российские учителя преподают русский язык и знакомят с русской культурой и традициями в местных школах.

Перспективным направлением сотрудничества является среднее профессиональное образование.

Сотрудничество в сфере культуры также является одной из фундаментальных составляющих гуманитарного взаимодействия России и Китая.

16 мая 2024 года на центральной площадке Пекина – в Большом театре Китая – состоялась торжественная церемония открытия Годов культуры России и Китая с участием Президента Российской Федерации В.В.Путина

и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Годы культуры открылись уникальным концертом сводного российско-китайского оркестра народных инструментов. В рамках данного проекта запланировано проведение свыше 230 мероприятий по всем направлениям культуры, участниками которых являются более 60 организаций из 44 российских регионов. В 2024 году культурные акции пройдут в 51 городе Китая и 38 городах России.

Совместные приоритеты двух стран также направлены на такие сферы, как развитие медицинского образования, повышение готовности к чрезвычайным ситуациям, сотрудничество в области профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, укрепление санитарно-эпидемиологического благополучия населения. На сегодняшний день уже налажено устойчивое взаимодействие между медицинскими и научными учреждениями России и Китая. Значительное внимание уделяется сотрудничеству в области офтальмологии, охраны здоровья матери и ребёнка, психиатрии.

Особое значение придаётся развитию партнёрства в области спорта. Новую эру в спортивном движении открыл запущенный по инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина новый формат фиджитал-соревнований – «Игры будущего». Данный формат пользуется большой популярностью и поддержкой на международном уровне. Участие китайских спортсменов в этих мероприятиях внесло ценный вклад в успех соревнований и укрепило спортивные дружеские связи между странами.

Следует отметить и высокую интенсивность контактов между российскими и китайскими СМИ, а также увеличение количества туристических поездок, в том числе безвизовых, которые осуществляются в рамках соответствующего соглашения. Количество поездок российских и китайских туристов за первое полугодие 2024 года составило 1,1 млн, что практически равно потокам туристов из РФ и КНР за весь 2023 год.

Реализуется насыщенная программа по линии молодёжных организаций наших стран. В частности, в марте на федеральной территории «Сириус» состоялся Всемирный фестиваль молодёжи, участниками которого стали более 20 тысяч человек из 190 стран, включая более 430 представителей Китая. В рамках фестиваля проведена специальная сессия «Молодёжь России и Китая идёт дорогой дружбы», посвящённая 75-й годовщине установления дипломатических отношений между Китаем и Россией.

«Уверена, что потенциал развития двусторонних связей ещё далеко не исчерпан. Перед нами стоят масштабные задачи по их дальнейшему наращиванию. Вижу в этом залог укрепления дружеских связей и традиций добрососедства, которые объединяют народы наших стран», – подчеркнула вице-премьер.

По итогам заседания комиссии были подписаны следующие документы:

1. Протокол 24-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области образования.

2. Протокол 24-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области здравоохранения.

3. Протокол 14-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области молодёжной политики.

4. Протокол 24-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области спорта.

5. Протокол 21-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области туризма.

6. Протокол 17-го заседание подкомиссии по сотрудничеству в области кинематографии.

7. Протокол 24-го заседания подкомиссии по сотрудничеству в области культуры.

