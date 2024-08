Студенты НГУ — победители и призеры Международной математической олимпиады IMC 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – В этом году конкурс был организован Американским университетом в Болгарии и проходил в Благоевграде с 5 по 11 августа. На олимпиаде состязалось около 400 участников из более чем 100 вузов со всего мира. Команда Новосибирского государственного в составе 3 человек — Джамиля Бадардинова (Механико-математический факультет), Станислава Еловацкого, Тимофея Васильева (Исследовательская группа фундаментальной математики Механико-математического факультета) — по итогам индивидуального зачета привезла домой ТРИ медали: одну золотую и две бронзовых. Руководители команды – Анатолий Рубан, доцент кафедры математического анализа Механико-математического факультета НГУ, и трехкратный участник IMC Данила Белоусов.



— Я участвовал в математических олимпиадах с третьего курса. Когда стал учиться в магистратуре, я думал, что уже не смогу участвовать в IMC из-за наличия других дел, таких как работа и участие в конференциях. Но в конце первого года магистратуры я успешно написал две другие математические олимпиады — и оказался среди пяти лучших онлайн участников, и мне сказали, что меня ждут в команде НГУ. Мне очень понравилось участие в IMC в прошлый раз, также привлекала возможность получить еще одну медаль в свое портфолио, и я решил, что ехать однозначно стоит, — рассказал участник IMC Джамиль Бадардинов.



Цель Международной математической олимпиады IMC заключается в создании инклюзивной, безопасной и благоприятной среды, в которой участники могут решать сложные задачи, заводить дружеские отношения с коллегами-математиками по всему миру и изучать глобальные перспективы трудоустройства для тех, кто обладает математическими знаниями.



Олимпиада включала в себя решение десяти задач в письменном виде в течение двух дней — пять часов на первые пять задач в первый день и пять часов на вторые пять задач во второй день. Задачи были различного уровня сложности и охватывали разделы математики, в основном знакомые студентам первого-второго курсов, — алгебру, геометрию, математический анализ, теорию вероятностей и комбинаторику. Работу студентов оценивали руководители групп, другие профессора и доценты.



— Я выступил достаточно хорошо, но из-за того, что неаккуратно оформил полученные решения, не смог получить полный балл за все задания. Но благодаря усилиям наших тимлидеров — Данилы Белоусова и Анатолия Рубана, мне удалось получить на апелляции 10 дополнительных баллов, что сильно исправило мое положение в общем рейтинге, всего же наши тимлидеры отбили на апелляции внушительные 25 баллов суммарно трем членам нашей команды, за что хотел бы выразить им благодарность. На олимпиаде я получил очень много положительных эмоций в течение всего пребывания в месте ее проведения – городе Благоевграде Республики Болгария. Другая страна, другая природа, другой уклад жизни, а самое главное — атмосфера мероприятия для лучших молодых математиков со всего мира, — поделился эмоциями Джамиль.

