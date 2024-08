Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» и Правительство Ставропольского края подписали меморандум о развитии автотуризма в регионе. Документ предусматривает реализацию совместных инициатив, направленных на стимулирование спроса на внутренний автомобильный туризм, продвижение туристического потенциала Ставропольского края, а также объектов заправочной инфраструктуры и придорожного сервиса сети АЗС «Роснефть».

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию автомобильного туризма в РФ и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на «АЗС «Роснефти» – одно из приоритетных направлений деятельности Компании.

В соответствии с договоренностями предполагается разработка и размещение магистральных туристических маршрутов, пролегающих через знаковые точки Ставропольского края, на специальной информационно-сервисной платформе «Горизонты России». Этот спецпроект позволит автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам региона через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти».

По оценкам специалистов Министерства туризма Ставропольского края, реализация проекта может привлечь в регион дополнительно до 500 тысяч туристов в год. Речь идет об автопутешественниках и тех, кто выбирает туры выходного дня.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что регион в последние годы серьезно набирает обороты как одно из популярных направлений внутреннего туризма. По его словам, в Ставрополье находится большое количество точек притяжения для туристов – интересные локации и объекты есть, например, в Буденновском, Андроповском, Кочубеевском и Новоалександровском округах.

Туристический маршрут по региону, разрабатываемый для «Горизонтов России», будет включать более 30 объектов, среди которых гора Кольцо, Нарзанная галерея, Храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках, Пятигорский ипподром, государственный музей-заповедник «Домик М.Ю. Лермонтова» и многое другое.

«Роснефть» в 2023 году запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». У проекта «Горизонты России» есть отличительная особенность – благодаря уникальному навигационному функционалу, все интересные локации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия. Ранее к проекту «Горизонты России» присоединились несколько регионов страны, в том числе Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Воронежская, Тульская, Ульяновская и Архангельская области.

Справка: Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству станций. Бренд АЗС «Роснефть» – один из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. В общей сложности Компания управляет около 3000 автозаправочных станций в 61 регионе страны.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

19 августа 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220541/

MIL OSI