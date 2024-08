Роман Байбиков рассказал о зачислении новых студентов в колледж СПбПУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Директор Института среднего профессионального образования СПбПУ Роман Байбиков выступил на пресс-конференции, посвящённой первым результатам приёмной кампании и особенностям начала нового учебного года в учреждениях среднего профессионального образования Санкт-Петербурга.

Мероприятие прошло в пресс-центре ТАСС, в нём также участвовали заместитель председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Алексей Ерин, директор Колледжа метрополитена и железнодорожного транспорта Владислав Апаницин, директор Колледжа автоматизации производственных процессов и прикладных информационных систем Никита Златин и директор Медицинского колледжа № 1 Санкт-Петербурга Ирина Бубликова.

«Правительство Санкт-Петербурга системно занимается повышением качества и популярности среднего профессионального образования, улучшением взаимодействии между работодателями и образовательными учреждениями, — рассказал Алексей Ерин. — Чтобы увеличить возможности ребят получить среднее профессиональное образование за счёт средств Санкт-Петербурга, выделено 825 бюджетных мест десяти вузам, в том числе Политехническому университету».

Роман Байбиков отметил тесное взаимодействие с комитетом по образованию Санкт-Петербурга и поделился итогами приёмной кампании в Институте среднего профессионального образования СПбПУ.

«16 августа опубликован приказ о зачислении 450 абитуриентов на бюджетную форму обучения (300 — за счёт федерального бюджета и 150 — за счёт бюджета Санкт-Петербурга), — сообщил он. — В этом году самые популярные специальности среди абитуриентов: „Информационные системы и программирование“, „Компьютерные системы и комплексы“ и „Поварское и кондитерское дело“. 135 иногородних абитуриентов, зачисленных на бюджетную форму, с 26 августа начнут заселяться в общежитие № 16 Студенческого городка СПбПУ. Организационные собрания всех вновь зачисленных пройдут 28–29 августа. Заявления на контрактную форму обучения принимаются до 19 августа, но уже на сегодня подано более 2500. А 1 сентября около 800 абитуриентов станут студентами нашего колледжа».

Отвечая на вопросы журналистов, Роман Байбиков рассказал, что в этом году на платное обучение уже зачислили 324 человека, среди которых около 200 — выпускники девятых классов и 124 — выпускники одиннадцатых. Порядка 40 % учащихся пользуются образовательными кредитами.

«Наши студенты имеют преимущество: будучи структурным подразделением вуза, мы используем его материально-техническую базу, ребята постоянно посещают лаборатории, высшие школы, институты, где могут проходить практику, делать лабораторные работы, — объяснил Роман Анатольевич. — Мы приглашаем преподавателей вуза для проведения спецдисциплин. По окончании колледжа порядка 20 процентов выпускников поступают в Политех. У нас сквозные учебные планы с университетом. Например, окончив IT-направление колледжа, можно поступить на очно-заочное в Политех на разработку программного обеспечения и окончить бакалавриат за три года за счёт перезачёта дисциплин. То же самое в экономике, биотехнологиях».

