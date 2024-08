При поддержке «Роснефти» в Ставрополье состоялся автопробег, посвященный Дню государственного флага РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» в Ставрополье состоялся автопробег «Объединяем дороги страны», приуроченный ко Дню государственного флага Российской Федерации. Участие в нем приняли губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, пилоты гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Леонид Панфилов и Максим Туриев, а также десятки автолюбителей.

Колонна автомобилей, каждый из которых был украшен российским триколором и гербом Ставропольского края, проехала по живописному маршруту Ставрополь – Зеленокумск. В мероприятии приняли участие 60 автомобилей из 14 муниципалитетов региона, а также волонтеры.

По пути следования автопробега основная группа автомобилей делала остановки на автозаправочных станциях сети «Роснефть», где к ней присоединялись другие участники акции – из Пятигорска, Ессентуков, Железноводска, Кисловодска и других муниципалитетов. Первой остановкой стала АЗС «Роснефть» в Кочубеевском муниципальном округе, где автолюбители дозаправили автомобили, проверили давление в шинах и уровень масла.

В финальной точке автопробега – на трассе «Каскад» – автомобили выстроились в форме российского триколора, после чего состоялся концерт местных коллективов.

В воскресенье на трассе «Каскад» прошли соревнования по автокроссу «Энергия движения». Мероприятие, организованное при участии «Роснефти», собрало более 1,5 тыс. гостей и участников из разных городов страны. В рамках соревнований были предусмотрены викторины и мастер-классы пилотов LADA Sport ROSNEFT. Леонид Панфилов и Максим Туриев вручили памятные подарки и призы тем, кто дал правильные ответы на вопросы об истории отечественного автоспорта, достижениях гоночной команды и истории нефтяного дела России.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

19 августа 2024 г.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220543/

MIL OSI