Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На базе Авторизованного учебного центра (АУЦ) «Аскон-Политех» завершилось обучение по программе повышения квалификации «Прочностные расчёты в Компас-3D с помощью программного продукта «APM FEM» для сотрудников АО «Таманьнефтегаз».

Обучение проводилось в рамках развития сотрудничества АУЦ «Аскон-Политех» с консорциумом разработчиков инженерного программного обеспечения «РазвИТие».

На занятиях ведущие специалисты АО «Таманьнефтегаз» познакомились с основными и дополнительными возможностями программных продуктов APM FEM и Компас-3D, освоили основные понятия и приёмы работы по выполнению и визуализации результатов экспресс-расчётов твердотельных объектов, прокачали навыки проектирования, конструирования и управления инженерными данными.

Заказчик высоко оценил практическую часть образовательной программы, компетенции педагогов-практиков, техническую поддержку со стороны АСКОН, отдельно отметив удобство и высокое качество предоставления образовательных услуг с использованием дистанционных технологий.

По результатам обучения слушатели получили удостоверения о повышении квалификации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Политех и группа компаний АСКОН планомерно развивают сотрудничество и расширяют сферу применения специализированного программного обеспечения в интересах развития отечественного инженерного образования.

В скором времени образовательные программы Авторизованного учебного центра «Аскон-Политех» станут доступны широкому кругу специалистов, заинтересованных в своём развитии.

Пройти обучение по сертифицированным программам дополнительного образования сможет любо, а перечень программ значительно расширится до старших программных продуктов, в том числе „Вертикаль“, „Лоцман:PLM“, „Полином:MDM“ и топовой программы профессиональной переподготовки по конструкторско-технологическому обеспечению машиностроительных производств , — рассказал руководитель Авторизованного учебного центра Иван Курта.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/politekh-i-gruppa-kompaniy-askon-rasshiryayut-sotrudnichestvo/

MIL OSI