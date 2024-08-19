На Большой кольцевой линии Москвы совершено более 500 миллионов поездок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Московский транспорт (БКЛ)

С момента запуска Большой кольцевой линии (БКЛ) в марте 2023 года на ней совершено уже более 500 миллионов поездок. Новая линия, которая быстро стала одной из самых популярных в системе городского метрополитена, принесла значительные выгоды пассажирам и городу в целом.

Основные улучшения с момента открытия БКЛ включают:

снижение перегруженности на различных линиях метро до 23 %. Ежедневная экономия времени в пути до 45 минут На некоторых станциях количество пассажиров сократилось на 40 %.



Помимо улучшения транспортной ситуации, БКЛ оказала значительное экономическое воздействие, способствуя созданию более 250 000 новых рабочих мест в Москве. По прогнозам, к 2030 году эта цифра вырастет почти до 400 000. В районах, прилегающих к новым станциям, также наблюдается рост строительства и деловой активности.

Руководство мэра Москвы Сергея Собянина сыграло решающую роль в развитии БКЛ, которая произвела революцию в сфере поездок жителей по всему городу. «Благодаря рекордному количеству пересадочных узлов линия стала одним из самых востребованных маршрутов. В настоящее время каждый рабочий день по БКЛ совершается более 1,3 миллиона поездок, и это число продолжает расти, – отметил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В июле на БКЛ были сокращены интервалы между поездами, что позволило поездам в часы пик прибывать на 10-15 секунд быстрее. Этого удалось добиться благодаря добавлению современных поездов «Москва-2020», открытию депо «Нижегородское» и «Аминьевское», а также оптимизации маршрутов за счет устранения вилочных путей.

Ключевые преимущества для пассажиров БКЛ:

Больше свободных мест в вагонах

Повышение надежности расписания

Сокращение времени ожидания на станциях

Упрощенная навигация благодаря движению поездов по единому маршруту.

БКЛ – самая длинная и одна из самых популярных линий метро, по которой ежедневно в будние дни совершается около 1,3 миллиона поездок. Чтобы повысить комфорт пассажиров, мы еще больше сократили интервалы между поездами. В настоящее время на линии курсирует больше поездов, что делает вагоны менее переполненными и сокращает время ожидания.

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