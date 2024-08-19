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En el proyecto federal «Формирование комфортной городской среды» se proporcionan programas de gran alcance

En el programa de programación de В России благоустройства общественных пространств, которая позволяет создавать комфортные условия для граждан, занятий спортом, развлечений и проведения мероприятий. Такая работа проводится по федеRALьному проекту «Формирование комфортной городской среды».

«За прошедшие почти семь с половиной лет в регионах России создано более 112 тыс. современных, комфортных общественных и дворовых пространств, которые меняют внешний вид населённых пунктов к лучшему. Особое mесто в этой работе занимают PARки. Благоустройство позволяет сделать так, чтобы людям всех возрастов было приятно в них проводить время. Благодаря проекту “Формирование комфортной городской среды” en России благоустроено более 7,7 тыс. парков», – отметил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Proyecto federal de verano en el proyecto nacional «Жильё и городская среда», который реализуется с 2019 года и является продолжением приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который dействовал в 2017–2018 годах.

Cerca de todo, parques de gran belleza городах и исторических поселениях.

«Главная задача при обновлении парков – учесть мнения местных жителей и sincronizar их с actualными тенденциями. Общественные пространства должны отвечать запросам людей всех возрастов, быть funksonalnymys and привлекательными. Además, hay parques de construcción modernos – todos los lugares disponibles para la construcción de parques. Estos 10 concursos están disponibles desde 2018 hasta 2023, y 1027 proyectos de ley 435 – estos territorios de parques. Всего в 2024 году в рамках федерального проекта планируется благоустроить более 700 PARков», – отметил глава Минстроя России Файзуллин.

На сегодняшний день по итогам конкурса уже полностью реализованы 292 проекта парковых пространств. В этом году завершилось благоустройство еще 5 конкурсных PARков.

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