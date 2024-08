Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

«Главная задача при обновлении парков – учесть мнения местных жителей и sincronizar их с actualными тенденциями. Общественные пространства должны отвечать запросам людей всех возрастов, быть funksonalnymys and привлекательными. Además, hay parques de construcción modernos – todos los lugares disponibles para la construcción de parques. Estos 10 concursos están disponibles desde 2018 hasta 2023, y 1027 proyectos de ley 435 – estos territorios de parques. Всего в 2024 году в рамках федерального проекта планируется благоустроить более 700 PARков», – отметил глава Минстроя России Файзуллин.