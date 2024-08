Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Для многих абитуриентов поступление в НИУ ВШЭ является заветной мечтой, и они прилагают все усилия, чтобы получить высокие баллы ЕГЭ, преодолевая серьезный конкурс. «Вышка.Главное» пообщалась с теми, кто в этом году сумел добиться максимального результата — 300 баллов по трем предметам — и поступил на бюджетное обучение в Высшую школу экономики.

Про Вышку и программу «Стратегия и продюсирование в коммуникациях» — Как и большинство школьников, я понятия не имела, кем хочу стать в будущем, но на каникулах перед 11-м классом смогла получить небольшой опыт работы в рекламе и загорелась этим. После этого уже целенаправленно шла на рекламщика, узнавала подробнее о профессии и услышала о таком направлении, как СПК. Ну а Вышка всегда для меня была чем-то крутым, поэтому выбрала именно ее. Про ЕГЭ и поступление — Многие из моего окружения думали, что с такими баллами я поступлю куда угодно, но для меня процесс поступления был волнительным, учитывая многие сложности. Так что, когда я узнала, что поступила, сильно радовалась. Готовилась к ЕГЭ вместе с репетиторами и самостоятельно пыталась что-то решать. Конечно, волновалась и боялась за результаты, но, к счастью, они меня порадовали. Не могу точно сказать, что ожидала настолько высоких баллов, поэтому была приятно удивлена. В любом случае ЕГЭ — это лотерея, и угадать, что попадется именно тебе, крайне трудно, поэтому нужно быть готовым ко всему. Про ожидания — Учеба в университете для меня нечто новое, поэтому с нетерпением жду своих студенческих будней. Многие отзываются о Вышке как о прекраснейшем месте с такими же прекрасными людьми, так что я определенно жду чего-то необычного и крутого!

Про ЕГЭ и поступление — В 9-м классе я стал призером заключительного этапа ВсОШ по химии, поэтому к ЕГЭ особо не готовился — только в рамках школы и небольшой самостоятельной подготовки, без репетиторов или каких-то отдельных курсов. У меня не было сильного волнения относительно экзаменов и их результатов, я относился к ним максимально спокойно, так что ярких эмоций при виде баллов я не испытал. Результат не был ни неожиданным, ни ожидаемым — я просто старался решить все задания в ЕГЭ правильно. Сам процесс поступления не был сложен или волнителен, но выбор вуза и направления оказался для меня довольно тяжелым, так что при подаче документов я испытал скорее облегчение. Про Вышку и программу «Химия» — НИУ ВШЭ привлек меня в первую очередь атмосферой современности и открытости, наличием международных связей, а также отсутствием монополии конкретной кафедры на обучение: подготовка к международному экзамену по английскому, наличие майноров и поощрение университетом самообразования позволяют развиваться не только в выбранной сфере, но и во многих других. Программу «Химия» я выбрал, поскольку из всех интересующих меня предметов именно эта наука дается мне легче всего, а при обучении я смогу находить время для развития в других направлениях.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.hse.ru/news/admission/953612383.html

MIL OSI