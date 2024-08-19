«Жду от Вышки чего-то необычного и крутого»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Для многих абитуриентов поступление в НИУ ВШЭ является заветной мечтой, и они прилагают все усилия, чтобы получить высокие баллы ЕГЭ, преодолевая серьезный конкурс. «Вышка.Главное» пообщалась с теми, кто в этом году сумел добиться максимального результата — 300 баллов по трем предметам — и поступил на бюджетное обучение в Высшую школу экономики.

Про Вышку и программу «Стратегия и продюсирование в коммуникациях»

— Как и большинство школьников, я понятия не имела, кем хочу стать в будущем, но на каникулах перед 11-м классом смогла получить небольшой опыт работы в рекламе и загорелась этим. После этого уже целенаправленно шла на рекламщика, узнавала подробнее о профессии и услышала о таком направлении, как СПК. Ну а Вышка всегда для меня была чем-то крутым, поэтому выбрала именно ее.

Про ЕГЭ и поступление

— Многие из моего окружения думали, что с такими баллами я поступлю куда угодно, но для меня процесс поступления был волнительным, учитывая многие сложности. Так что, когда я узнала, что поступила, сильно радовалась.

Готовилась к ЕГЭ вместе с репетиторами и самостоятельно пыталась что-то решать. Конечно, волновалась и боялась за результаты, но, к счастью, они меня порадовали. Не могу точно сказать, что ожидала настолько высоких баллов, поэтому была приятно удивлена. В любом случае ЕГЭ — это лотерея, и угадать, что попадется именно тебе, крайне трудно, поэтому нужно быть готовым ко всему.

Про ожидания

— Учеба в университете для меня нечто новое, поэтому с нетерпением жду своих студенческих будней. Многие отзываются о Вышке как о прекраснейшем месте с такими же прекрасными людьми, так что я определенно жду чего-то необычного и крутого!